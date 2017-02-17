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e sızan 'cüler diye Zaman köşe yazısını okumuşlar

  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 10:28 Güncelleme Tarihi: 17.2.2017 10:32
Diyanete sızan FETÖ'cüler hutbe diye Zaman köşe yazısını okumuşlar
Diyanete sızan FETÖ'cüler hutbe diye Zaman köşe yazısını okumuşlar

Uşak'ta 'cülerin cuma lerinde, örgütün gazete yazarlarının yazılarını okudukları tespit edildi. Camilerde toplanan yardımların da örgüte aktarıldığı ortaya çıktı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından yürütülen soruşturmasında 'te çalışan 5'i kadın 15 kişi gözaltına alındı. 15 kişinin ByLock kullanıcısı oldukları ve FETÖ için finans sağladıkları tespit edildi. Yapılan soruşturmada müftülükte görev yapan FETÖ'cü örgüt mensuplarının Diyanet'ten gelen yapılacak işler yerine FETÖ'nün talimatlarını yerine getirdikleri ortaya çıktı. Camii cemaatinden örgüte ait kuruluşlara yardım toplamak ve her ortamda örgütün propagandasını yapmak oldukları ortaya çıktı.

DİYANET'İ YOK SAYMIŞLAR

İfadelerine başvurulan gizli tanıklar ise cami imamlarının nasıl FETÖ'ye çalıştıklarını tek tek anlattı. Yapılan soruşturmalarda FETÖ cami imamlarının cuma lerinde Diyanet'ten gelen hutbeler yerine Ahmet Şahin gibi örgüt mensubu yazarlarının yazılarını cemaate dikte etkileri tespit edildi. (Akşam)