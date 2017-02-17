Hepsi ByLock’çu çıktı

Selam Tevhid Kumpası davasına gelen MİT raporu: FETÖ’nün yönettiği önemli soruşturmalara bakan eski hâkim-savcılar ByLock kullanıyordu

Selam Tevhid soruşturması adı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere devlet yetkilileri ile gazeteciler ve işadamlarını dinleyen FETÖ'cü hâkim-savcıların yargılandığı davaya gönderilen MİT raporu, FETÖ'nün yönettiği önemli soruşturmaların hâkim - savcılarının da ByLock kullanıcısı olduğunu ortaya koydu. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tamamı meslekten çıkarılan 54 hâkim - savcının yargılandığı davada "Sanıklardan hangileri ByLock kullanıcısı?" diye sormuştu. MİT bu soru üzerine sanıklar hakkında rapor düzenledi. İşte o rapordaki ByLock kullanıcısı isimler ve yürüttükleri soruşturmalarla baktıkları davalar:

MUAMMER AKKAŞ: 25 Aralık darbe girişimi. Soruşturma elinden alınınca Çağlayan Adliyesi önünde bildiri dağıttı.

SÜLEYMAN KARAÇÖL: 25 Aralık soruşturmasında hukuksuz tutuklama ve el koyma kararlarını veren hâkim.

CELAL KARA: 17 Aralık darbe girişimi. Dönemin hükümetinin yolsuzluk yaptığı algısı yaratmaya çalıştı.

RÜSTEM ERYILMAZ: Dink cinayeti davasında, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak, tetikçileri kullanan asıl sanıkların korunduğu karara "suikastta örgüt yok" kararı ile imza attı.

MEHMET HAMZAÇEBİ: Poyrazköy davasında yargılamayı yürüten heyette yer aldı.

SADRETTİN SARIKAYA: MİT Müsteşarı Fidan'ın ifadeye çağrılması.

METİN ÖZÇELİK, MUSTAFA BAŞER: Kamuoyunda "kamikaze hâkimler" olarak biliniyorlar. FETÖ'cü polisleri hafta sonu ve gece yarısı verdikleri kararlarla tahliye etmeye kalkıştılar.

CİHAN KANSIZ: Ergenekon soruşturmasında görev aldı, 17 - 25 Aralık sürecinde İstanbul başsavcı vekilliği yaptı. MİT'e ait TIR'larda yetkisiz arama yapıp görüntülerin yayılmasına neden olarak hükümeti terör örgütlerine yardım eder gibi göstermeye çalıştı.

MEHMET EKİNCİ: FETÖ'nün güdümündeki "Şike" ve "Oda TV" davalarında mahkeme heyetlerinde başkanlık yaptı.