İşte zaferin fotoğrafı

Türkiye'nin sınır güvenliği için kritik nokta olan El Bab'da kontrol tamamen sağlandı



Kentte komandolar ve Özel Kuvvet ekipleri meskun mahal operasyonuyla temizlik yapıyor



Dünyaya parmak ısırtan operasyonla DEAŞ'a ve PKK-PYD'nin stratejik hedeflerine ağır darbe vuruldu





Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıkta bulunan El Bab'daki operasyonları başarıyla tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mutlu sona ulaştı. Zafer sevinci fotoğraflara yansıdı. Kentte kontrolü sağlayan birlikler El Bab'da askeri ilk adım olan taarruzu bitirdi. Operasyonun ikinci kısmı için düğmeye basan TSK ve ÖSO, DEAŞ'tan temizlenen ilçede arama tarama faaliyetlerine başladı. İkinci adım için kente çok sayıda Mehmetçik ve ÖSO gücü sevk edildi. El Bab'da bütün evler kapı kapı aranacak. Şehirde saklanan DEAŞ'lılar etkisiz hale getirilecek. DEAŞ'lı teröristlerin savunma amacıyla kullandığı tünellerle El Bab'ın dört bir tarafına döşediği mayın ve el yapımı patlayıcılar da etkisiz hale getirilecek. Sualtı Taarruz Komandoları (SAT) ve Özel Kuvvetler'in katılacağı meskun mahal operasyonunun yaklaşık 1 ay kadar daha sürmesi bekleniyor. El Bab, DEAŞ'ın Suriye'de Rakka'dan sonra ikinci başkenti konumunda. Türkçe'de "kapı" anlamına gelen ilçe DEAŞ için hem doğu-batı hem kuzey-güney ekseninde çok kritik bir kavşakta bulunuyor. El Bab'ın alınmasıyla birlikte DEAŞ tehdidi Türkiye sınırından daha da uzaklaştırıldı. Örgütün militan ve mühimmat tedarik ettiği en önemli yollardan biri kapanarak DEAŞ'ın can damarı kesilmiş oldu. El Bab'ın alınmasıyla birlikte PYD'li teröristlerin Afrin ve Kobani kantonlarının birleşmesi de engellenecek.



YENİ HEDEF MENBİÇ

Yeni hedef ise Menbiç olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 4-5 bin kilometrekarelik güvenli bölge için Menbiç'e yönelecek TSK ve ÖSO, terör örgütü PYD kontrolündeki bölgenin temizlenmesi için yeni operasyona başlayacak. Menbiç, PKK'nın Suriye kolu PYD'nin 3 kantonunu birleştirme hedefi açısından stratejik bir konumda. Menbiç için hazırlıklara başlanacak. PYD'li teröristlerin Fırat Nehri'nin doğusuna gönderilmesi hedefleniyor. Türkiye'nin Menbiç ve Rakka'yı da içine alacak güvenli bölge projesine göre 4-5 bin kilometrekarelik bir alan teröristlerden temizlenecek. Bu bölgelere çoğunluğu Araplardan ve Türkmenlerden oluşan yerli halk için yerleşkeler kurulacak. Bölgenin güvenliği için "milli güç" oluşacak. Ayrıca güvenli bölge üstünde uçuş yasağı uygulanacak.



278 HEDEF VURULDU

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 277'nci gününde 258 hedef karadan 20 hedef havadan olmak üzere toplam 278 hedef vuruldu. 15 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında "Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla DEAŞ vuruldu. Hava harekatları sonucu, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 15 bina, iki karargah binası, iki cephanelik ve bir bombalı araç imha edildi"denildi.