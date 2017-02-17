Kardeşliğimizi büyüteceğiz

Minibüste başörtüsü nedeniyle darp edilen genç kızı ziyaret eden Aile Bakanı Kaya, “Başı açığıyla kapalısıyla hep beraber yaşamaya devam edeceğiz” dedi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Maltepe'de, Pendik-Kadıköy hattındaki minibüste, bir kadının başörtüsü nedeniyle kendisini darp ettiği iddiasıyla şikâyette bulunan F. D.A.Y.'yi (16) ve ailesini Bostancı'daki evlerinde ziyaret etti. 40 dakika süren ziyaretin ardından açıklama yapan Kaya, saldırıyı bir kez daha nefretle kınamak istediğini dile getirerek, "Kızımıza olayı öğrenir öğrenmez psikolojik olarak destek sağladık. Şu anda adli süreç başlamış durumda. Biz de bakanlık olarak sürecin takipçisi olacağız. Türkiye'de hiç kimsenin kılık kıyafetinden ötürü, inançlarından ötürü bu tür bir saldırıya uğramasını kabul etmemiz mümkün değil. Şiddet bir insanlık suçudur ve insan hakları ihlalidir. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Milletçe birlik beraberlik içerisinde, başı açığıyla kapalısıyla hep beraber kardeşliğimizi büyüterek yaşamaya devam edeceğiz. Kızımız daha 16 yaşında bir çocuk. Hem kadına karşı şiddeti kınıyoruz hem de çocuğa karşı şiddeti asla kabul etmemiz mümkün değil" dedi.



?İKİNCİ SORUŞTURMA

Öte yandan tutuklanan A.A.K.K. hakkında sosyal medya paylaşımlarıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yeni bir soruşturma başlatıldı.



ANNESİ: Sıçrayarak uyanıyor

Lise öğrencisi F.D.A.Y.'nin annesi Hanife Y., kızının hâlâ olayın şokunu yaşadığını anlattı: "Kızım ağlıyor. Sanki aynı olayı tekrar tekrar yaşıyor gibi oluyormuş. 'Anne lütfen artık beni kimseyle görüştürme' dedi. Geceleri sanki arkasından birisi çekiyormuş gibi hissederek sıçrıyor. Düzelecek inşallah. Sayın Bakanımızın yönlendirmesiyle 3 gündür evimize psikolog geliyor."