Örgüt ablalarına operasyon...

Eskişehir: Örgüt ablası oldukları belirlenen 13 sağlık çalışanı tutuklandı.

Denizli: 8 kadın tutuklandı.

Bursa: 7 avukat tutuklandı.

Isparta: ByLock kullandıkları ve FETÖ'ye ait şirketlerde çalışanları işten ayrılmış gibi gösterip işsizlik maaşı verdikleri belirlenen, aralarında İl Müdürü Hüseyin Ergin'in de bulunduğu 9 İş-Kur çalışanı tutuklandı.

Ankara: Merkez Bankası'nın 12 eski çalışanı ile eski Karabük Vali Yardımcısı Yunus Kalaycı tutuklandı.

Adıyaman: Biri profesör, biri yardımcı doçent 7 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep: 6 öğretmen tutuklandı.

Malatya: 5 eski polis ve öğretmen tutuklandı.

Karabük: Bir komiser ile bir öğretmen tutuklandı.

Sakarya: Twitter'da aralarında valiler, bürokratların da bulunduğu çok sayıda kişiyi FETÖ ile ilişkilendirerek paylaşımlarda bulunan emekli Astsubay Murat D. tutuklandı.

Kocaeli: ByLock'çu TÜBİTAK mühendislerine yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi'nde görevli 5 öğretim üyesi tutuklandı.

Antalya: Aralarında eski dekanın da bulunduğu 3 akademisyen gözaltına alındı.

Yalova: FETÖ kapsamında 16 kişi yakalandı.



Rıdvan UYSAL-Tuna ÇAM-Abbas ÇAKAR-Güray GÜRDAL-Ercan TOPAÇ