Son dakika: Şanlıurfa'da patlama!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Savcılar Sitesi bahçesinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir ilçesindeki patlamanın bombalı araçla gerçekleştirildiğini, olayda 3 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesinde 20.45 sularında büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Patlamanın meydana geldiği alana takviye ekipler sevk edildi.

VİRANŞEHİR'DE PATLAMA

112 Acil ekipleri, patlamanın etkisiyle yaralananları ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesinde Kaymakamlık binası ve polis lojmanlarının yakınında bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.





Patlama sesinin kentin hemen her bölgesinden duyulduğu belirtilirken, ilçeye Gaziantep'ten de ambulanslardın sevk edildiği öğrenildi.

URFA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir ilçesindeki patlamanın bombalı araçla gerçekleştirildiğini, olayda 3 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir ilçesindeki patlamanın bombalı araçla gerçekleştirildiğini, olayda 3 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

BOZDAĞ'DAN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleşen bombalı saldırı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bozdağ yaptığı açıklamada;

"Şanlıurfa Viranşehir'de hakim,savcı ve zabıt katiplerine dönük terör saldırısını,bu saldırıyı yapanları/yaptıranları şiddetle lanetliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Yargı camiamıza büyük geçmiş olsun. Bu terör saldırısı,sadece yargı görevi yapanlara değil aynı zamanda hukuka,adalete,milletimize,devletimize ve birliğimize yapılmıştır. Hiçbir terör örgütü/terör saldırısı,Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacaktır. Terörle,kararlı/etkin mücadelemiz sürecektir. Hakim ve savcılar ile onlara yardımcı adli görevliler,bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaleti ayakta tutmaya devam edecektir." dedi.

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