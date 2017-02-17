Son dakika haberi: İstanbul'da FETÖ operasyonu! 3 isim yakalandı...

İstanbul'da gece saatlerinde bir son dakika gelişmesi meydana geldi. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda FETÖ'nün 3 önemli ismi hücre evinde yakalandı. Yakalanan isimlerin Sadrettin Sarıkaya, Dursun Ali Gündoğdu ve Adnan Çimen oldukları iddia edildi
İstanbul Başakşehir'de bir hücre evine yapılan operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu, eski savcı Adnan Çimen ve eski savcı Sadrettin Sarıkaya yakalandı.
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