X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Son dakika haberi: İstanbul'da FETÖ operasyonu! 3 isim yakalandı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

haberi: 'da operasyonu! 3 isim yakalandı...

  • Giriş Tarihi: 18.2.2017 00:42 Güncelleme Tarihi: 18.2.2017 00:56
Son dakika haberi: İstanbul'da FETÖ operasyonu! 3 isim yakalandı...
Son dakika haberi: İstanbul'da FETÖ operasyonu! 3 isim yakalandı...

'da gece saatlerinde bir gelişmesi meydana geldi. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda 'nün 3 önemli ismi hücre evinde yakalandı. Yakalanan isimlerin , ve oldukları iddia edildi

Başakşehir'de bir hücre evine yapılan operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski hakim , eski savcı ve eski savcı yakalandı.

Detaylar birazdan...