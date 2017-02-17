Taksim Camii inşaatı bugün başlıyor

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onay verdiği Taksim Camisi inşaatı bugün başlıyor.

Taksim Camisi inşaatı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'in katılımıyla düzenlenecek temel atma töreni ile başlıyor.

Temel atma töreni için etraf iş makineleriyle temizlenirken, akşam saatlerinde ise alana çadır ve platform kurulacak.

ÇEVİK KUVVET TAŞINIYOR

Yıllardır tarihi Maksem'in arkasındaki boş alana konuşlandırılan Çevik Kuvvet ekiplerinin, alanı tamamıyla boşaltma faaliyetleri de sürüyor.

Çevik Kuvvet'e ait araçlar, caminin inşa edileceği yerden çıkartılarak Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yanındaki otoparkın alt tarafında hazırlanan yeni noktaya taşındı.

Çevik Kuvvet timlerinin barındığı konteynerlerin ise önümüzdeki günlerde başka bir yere nakledileceği öğrenildi.

Taksim'e yapılacak cami için, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan onay verilmişti.

Taksim'de tarihi gün

TAKSİM'E YAPILACAK CAMİNİN GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ SABAH'TA