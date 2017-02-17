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'nun ölümündeki kilit isim tutuklandı!

DHA
  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 10:42 Güncelleme Tarihi: 17.2.2017 10:50
Yazıcıoğlu'nun ölümündeki kilit isim tutuklandı!
Yazıcıoğlu'nun ölümündeki kilit isim tutuklandı!

Kayseri'de yapılan operasyonda 'çu 10 polis tutuklandı. Tutuklananlar arasında 'nun öldüğü kazayı manipüle ettiği ileri sürülen dönemin İstihbarat Müdürü Ali Orhan Dinç de var.

Kayseri'de ve arkadaşlarının öldüğü helikopter kazasında manipülasyon yaptığı iddiasıyla yargılanan dönemin İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç'in de aralarında bulunduğu 10 polis, kriptolu haberleşme programı kullandıkları iddiasıyla tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından /PYD örgütünün kriptolu programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 polis, ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Mahkeme heyeti, aralarında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin 'nun yaşamanı yitirdiği helikopter kazasını, verdiği yanlış bilgi ile manipüle ettiği öne sürülen dönemin İstihbarat Şube Müdürü ve daha sonra Kayseri Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Orhan Dinç ile Gazi Huylu, Hamit Dişli, Süleyman Güzeldemirci, Etem Çamcı, Mehmet Bezgin, Osman Karaman, Osman Gişi, Murat Doğan ve İrfan Soner Yiğit çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. Mehmet Y., Erhan E., Mahmut Y., Mustafa A. ve Ahmet E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.