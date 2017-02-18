10 soruda güvenli bölge

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde Cerablus ile El-Rai arasında güneye doğru şöyle bir 30-40 kilometre, bu bölgede bir terörden arındırılmış güvenli bölge ilan edelim. Orayı aynı zamanda uçuşa yasak bölge ilan edelim. Eğit-donat yapmak suretiyle de oradaki milli orduyu yetiştirelim" dedi. Peki güvenli bölgeler konusunda masada hangi planlar konuşuluyor, Amerika ve Rusya'nın güvenli bölgeye bakışı nasıl, güvenli bölgeler PYD terör örgütü için ne anlama geliyor, Taha Dağlı Sabah.com.tr'ye değerlendirdi.



