Alçak karikatüre tepkiler sürüyor!

Salih Tuna bugünkü yazısında Sözcü’nün sözde mizah eki Gırgır’da yayınlanan o iğrenç karikatürü kaleme aldı. Bu karikatürün Sözcü tarafından bilinçli yayınlanmış olabileceğini belirten Tuna, “Musevi Cemaati’nin tepkisini hesaba katamadıklarının” altını çizdi. Tuna bir de soru sordu: “Gırgır cezalandırıldı, Sözcü’nün patronunu kim cezalandıracak!”

İŞTE SALİH TUNA'NIN BUGÜNKÜ YAZISINDAN ÇARPICI BÖLÜMLER



…"Gırgır" dergisinde Hz. Musa'ya (a.s) küfreden o aşağılık karikatürü görünce aklıma bu diyalog geldi. Eminim mahut karikatürü çizen çocuk, Hz. Musa'nın Müslümanların da peygamberi olduğunu bilmiyordu. Dinî konularda zırcahil olmayı "aydın" olmanın mütemmim cüzü belleyenlerin arz-ı endam ettiği bir ülkede gayet normaldir bu! Diyeceksiniz ki, Hz. Musa'nın Müslümanların da peygamberi olduğunu koca dergide kimsecikler nasıl bilmez? Mümkündür, bilmeyebilir…







SÖZCÜ GAZETESİ NEDİR Kİ EKİ NE OLSUN!

Zira bu "mizah dergisi" Ergin Ergönültaş gibi babaların yer aldığı Oğuz Aral'ın "Gırgır"ı değil, Sözcü gazetesinin "Gırgır"ıdır. Haliyle, ağzına kadar cahil dolu olması anlaşılmaz bir şey değildir. Hayır yani, Sözcü gazetesi nedir ki, "Gırgır"ı ne olsun?

O YALANLARA SADECE BEKİR COŞKUN İNANIR!



Mesela, Sözcü yazarı Bekir Coşkun kendisinin kurguladığı yalana yine kendisi karşı çıkarak "muhaliflik" yaptığını sanabiliyor. Bu kafayı şöyle bir misalle hülasa edeyim: Önce, "referandumdan 'evet' çıkarsa, Erdoğan, 'suyun kaldırma kuvvetini' kaldıracak" diyor. Sonra da, "suyun kaldırma kuvveti iptal edildiğinde gemiler yüzemeyecek; bunlar bizi batıracak" diyor. Öyle de "bilgiçlikler" taslıyor ki, sanki dersin "suyun kaldırma kuvvetini" Çemberlitaş hamamında dedesi bulmuş. Neyse.





SÖZCÜ O KARİKATÜRÜ BİR PLAN DAHİLİNDE YAYINLAMIŞ OLABİLİR AMA TUTMADI!



Bakınız, şöyle bir ihtimal de söz konusudur: Sözcü gazetesinin "Gırgır"ı Hz. Musa'ya küfreden o karikatürü özellikle de yayımlamış olabilir. Charlie Hebdo olmaya heves etmeleri neden ihtimal dairesi dışında olsun ki!? Hem Müslümanların mahut karikatüre olası protestoları tüm dünyada esen İslamofobi rüzgarlarının etkisiyle mahkum edilir, hem de matine-suare oluşturmaya çalıştıkları "Diktatör Erdoğan" algısına katkı sunmuş olunurdu.



MUSEVİ CEMAATİ'NİN TEPKİSİNİ HESABA KATMADILAR!

Ama olmadı. Çünkü Musevi Cemaati'nin tepki göstereceğini hesaba katmadılar. Olmayınca da, kripto FETÖ'cülere yakışır bir "uyanıklıkla" tüm çalışanlarını kapıya koyup "Gırgır"ı kapattılar.





O GAZETENİN PATRONU NE OLACAK?



Fetullahçıların evinde yetiştiği iddia edilen Sözcü gazetesinin patronu neyi örtmenin telaşıyla bu "kolektif cezalandırmayı" yapıyor? Birçoğu o iğrenç karikatürü ancak dergi yayımlandıktan sonra görme şansına sahip olan dergi çalışanları suçlu da, o derginin patronu olarak kendisi suçsuz mu?

Salih Tuna/Yeni Şafak