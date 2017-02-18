Başbakan Binali Yıldırım ve Merkel ne görüştü?

Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı Merkel görüşmesinde, önümüzdeki dönemde diyalog ve işbirliğinin devam ettirilmesi üzerinde mutabık kalındı.

Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı Merkel görüşmesinde, önümüzdeki dönemde diyalog ve işbirliğinin devam ettirilmesi üzerinde mutabık kalındı. Görüşmede Başbakan Yıldırım'ın, Avrupa'yı da yakından ilgilendiren DEAŞ, FETÖ ve PKK/PYD gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda dost ve müttefik Almanya ile işbirliği konusundaki beklentileri dile getirdiği bildirildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM VE MERKEL KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİLER