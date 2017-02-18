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Başbakan ve ne görüştü?

AA
  • Giriş Tarihi: 18.2.2017 15:46 Güncelleme Tarihi: 18.2.2017 15:50
Başbakan Binali Yıldırım ve Merkel ne görüştü?
Başbakan Binali Yıldırım ve Merkel ne görüştü?

Başbakan Yıldırım ile Başbakanı görüşmesinde, önümüzdeki dönemde diyalog ve işbirliğinin devam ettirilmesi üzerinde mutabık kalındı.

Başbakan Yıldırım ile Başbakanı görüşmesinde, önümüzdeki dönemde diyalog ve işbirliğinin devam ettirilmesi üzerinde mutabık kalındı. Görüşmede Başbakan Yıldırım'ın, Avrupa'yı da yakından ilgilendiren , ve /PYD gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda dost ve müttefik Almanya ile işbirliği konusundaki beklentileri dile getirdiği bildirildi.

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