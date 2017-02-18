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'de 65 yakalandı

AA
  • Giriş Tarihi: 18.2.2017 14:16 Güncelleme Tarihi: 18.2.2017 14:17
Çanakkale'de 65 yabancı uyruklu yakalandı
Çanakkale'de 65 yabancı uyruklu yakalandı

'nin ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 65 yakalandı.

Sahil güvenlik unsurları, Sivrici burnu açıklarından bir botun denize açıldığını tespit etti. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen "SAGET-35" bot komutanlığı ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine, Mali, Filistin, Senegal ve Bangladeş uyruklu 65 kişiyi yakaladı.

Buradan Küçükuyu Sahil Güvenlik Rıhtımı'na getirilen 65 kişiye giysi ve yiyecek yardımında bulunuldu.

İfadeleri alınan lar işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.