Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel tarafından karşılanan Erdoğan, şeref defterini imzaladı

Erdoğan, yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış töreni ve çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Malatya'da Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından 2. Ordu Komutanlığına geldi.





Girişte kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel karşıladı.





Temel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işlemeli üzerinde 2. Ordu Komutanlığı yazılı tabak hediye etti.

Burada şeref defterini de imzalayan Erdoğan Malatya temaslarını tamamlayarak şehirden ayrıldı.