X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'nı ziyaret etti!

AA
  • Giriş Tarihi: 18.2.2017 23:36 Güncelleme Tarihi: 18.2.2017 23:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti!

Recep Tayyip , nı ziyaret etti. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel tarafından karşılanan Erdoğan, şeref defterini imzaladı

, yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış töreni ve çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği 'da Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından na geldi.

Girişte kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan'ı 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel karşıladı.

Temel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işlemeli üzerinde 2. Ordu Komutanlığı yazılı tabak hediye etti.

Burada şeref defterini de imzalayan Erdoğan Malatya temaslarını tamamlayarak şehirden ayrıldı.