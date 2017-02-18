Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da toplam yatırım bedeli 1 milyar 162 milyon liralık toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının başında söylediği "Malatya Malatya bulunmaz eşin, gönüller coşturur ayla güneşin" sözü tören alanındaki onbinlerce vatandaşı coşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanındaki onbinlerce Malatyalının "İşte meydan işte komutan" sloganlarına karşı "Ben milletimle iftihar ediyorum" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'daki konuşmasından öne çıkan satırlar:

Malatya Malatya bulunmaz eşin, gönüller coşturur ayla güneşin. Bu şehri ziyadesiyle haklı olan eserlerle hizmetlerle buluşturmak için buradayız. Bugün yatırım bedeli 1 milyar 162 milyon liralık yani 1 katrilyon 162 trilyon liralık proje eser ve hizmetin resmi açılışını yapıyorzu. Ne mutlu Malatya'ya ne mutlu Malatyalılar'a. Kardeşlerim İçişleri Bakanlığımızın, Ulaştırma Bakanlığımızın yatırımları var. Sağlık Bakanlığımız ve Kültür Bakanlığımız tamiratlar yaptı. Hepsinin açılışlarını yapıyoruz. Bunların açılışlarını hamdolsun bugün buradan gerçekleştiriyoruz. Biz bu hizmetler için dağları dele dele gidiyoruz. Çevrenize bakın insanların neleri başardıklarını göreceksiniz. 2002 yılından beri katedilen mesafe bunun örneğidir. 14 yıl önce nasıl bir Malatya, Türkiye vardı? Bugün nasıl?

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