Darbecilerden haine VIP ziyaret

FETÖ’cü generallerin MİT ihanetine imza atan ve tutuklanan eski Adana Jandarma Komutanı Hamza Celepoğlu’nu darbeden önce seri şekilde ziyaret ettikleri belirlendi

15 Temmuz darbesini örgütleten FETÖ'cü generallerin MİT ihanetine imza atan ve tutuklanan eski Adana Jandarma Komutanı Hamza Celepoğlu'nu darbeden önce seri şekilde ziyaret ettikleri belirlendi.

"MORAL" ZİYARETLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturmada çarpıcı tespitte bulundu. Savcılık, Boğaziçi Köprüsü'ne tankları gönderen Tuğgeneral Özkan Aydoğdu'nun da aralarında bulunduğu çoğu darbeci üst düzey rütbeli askerin, MİT ihanetine imza atan ve tutuklanan eski Adana Jandarma Komutanı Hamza Celepoğlu'nu darbeden önce seri şekilde ziyaret ettikleri belirlendi. Savcılık tespitinde 1 Aralık 2015'ten itibaren Hamza Celepoğlu'na gerçekleştirilen VIP ziyaretlerin "moral" amaçlı yapıldığına yer verildi. Soruşturma kapsamında ziyaretçi kayıtlarının tutulduğu defterlerde yapılan incelemede 1 yıl geriye yapılan ziyaretler belirlendi. Soruşturma kapsamında ifade veren Askeri Cezaevi Müdürü Mahmut Pınarbaşı'nın ifadelerinde de çarpıcı detaylar yer aldı. Pınarbaşı, 2016'da, Korgeneral Erdal Öztürk'ün başında bulunan 3. Kolordu Komutanlığı'nda, Albay Muzaffer Şahin'in, MİT TIR'larını durduran Hadımköy Askeri Cezaevi'nde tutuklu Üsteğmen Hayati Özcan ve Astsubay Mahmut Özcan'ı cezaevinde ziyaret etmesini emrettiğini anlattı. İki askerin MİT TIR'larını durduran askerler olduğunu ziyarette öğrendiğini belirten Pınarbaşı, Kolordu Komutanı Öztürk'e sunulmak üzere dilekçe yazdığını ancak işleme alınmadığını belirtti. Pınarbaşı, son olarak da bir dilekçe daha yazarak darbe girişiminden 4 gün önce Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiğini anlatarak, "Hadımköy Cezaevi'ne yaptığım kısa ziyarette tutukluya çok özel haklar tanınmıştı. O cezaevinde sadece MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili tutuklanan personeller kalıyordu" dedi.



İŞTE ZİYARETÇİLER

Celepoğlu'nu seri bir şekilde ziyaret eden isimler arasında darbe girişimine katılan şu kilit isimler yer aldı: Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, Jan. Okullar Kom. Tuğgereral Sadık Köroğlu, İstanbul 2. Zırhlı Tugay Kom. Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, İstanbul Jan. Bölge Kom. Albay Gürcan Sercan, 1. Ordu Har. Bşk. Korg. Eyyüp Gürler, firari Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Yüksel Durak, Albay Gürcan Sercan'ın yardımcısı Albay Haydar Yalın, Bursa İl Jan. Kom. Albay Yurdakul Akkuş, Konya Jan. Böl. Kom. Tuğgeneral Timurcan Ermiş, Kara Harp Ak. Kom. Tümgeneral Selim Mert, Hava Harp Ak. Kom. Tümgeneral Recep Yüksel, Albay Barbaros Akça.