FETÖ davasında skandal tahliye

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) yapılanmasına ilişkin 13'ü tutuklu, toplam 45 akademisyenin yargılandığı davada 6 akademisyenin tahliyesine karar verildi. Mahkeme heyeti, 7 akademisyeni ise ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tahliye etmedi. ByLock kullanıcısı olmadığı için tahliye edilenler arasında ise 15 Temmuz gecesi WhatsApp yazışmalarında "Hocam darbe başarılı olamazsa hepimiz yandık. Tek adam faşizmi hakim olacak..." ifadelerini kullanan Prof. Dr. Vedat Demir'in de bulunması dikkat çekti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan akademisyenlerle ilgili mahkeme heyeti Nükleer Tıp uzmanı Prof. Dr. Metin Halaç, psikiyatrist Prof. Dr. Lütfi İlhan Yargıç, biyokimyacı Prof. Dr. Ferah Armutçu, iletişimci Prof. Dr. Vedat Demir, tarihçi Yard.Doç. Dr. Savaş Açıkkaya ve okutman Hasan Fehmi Erol hakkında tahliye kararı verdi. Tahliye edilenler arasında 15 Temmuz gecesi darbecilerin başarılı olmasını isteyen Prof. Dr. Vedat Demir de yer aldı.

İŞTE TMSF'NİN EL KOYDUĞU FETÖ ŞİRKETLERİ

Demir'in WhatsApp yazışmalarında "Darbe yok hocam, kötü bir müsamere... Erdoğan iç savaş istiyor", "Hocam darbe başarılı olamazsa hepimiz yandık. Tek adam faşizmi hakim olacak... Ben devlet anlayışına sahip askere bile razıyım" ifadelerini kullandığı belirlenmişti.

10 SORUDA TRUMP, FETÖ VE PYD