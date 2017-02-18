FETÖ firarileri Gündoğdu, Çimen ve Sarıkaya yakalandı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan, eski hakim Gündoğdu ile savcılar Çimen ve Sarıkaya, İstanbul'da yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan, eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya, İstanbul'da yakalandı.

''Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas yaptıklarına ilişkin, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcı Adnan Çimen, Kayaşehir'de birlikte saklandıkları evde yakalandı. Eski savcı Sadrettin Sarıkaya da yakın bir evde gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, Vatan Caddesindeki Emniyet yerleşkesine götürüldü.

Gündoğdu ve Sarıkaya'nın saklandıkları evde yapılan aramada, 2 boş pasaport ve farklı kişilere ait nüfus cüzdanları bulundu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılamaları bulunan Gündoğdu, Sarıkaya ve Çimen, sabah Bakırköy Adliyesi'ne götürülecek ve SEGBİS sistemiyle daireye ifade verecek.