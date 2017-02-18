Fetö’cü hainler ‘sakat’a yatıyor

FETÖ’cü hainler mahkemelerde birbirinden komik ifadeler vermeye devam ediyor. İzmir’de yargılanan aralarında bazı üst rütbeli subayların subayların da olduğu FETÖ’cü hainler kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek darbeden haberdar olmadıklarını ve sağlık problemlerini gerekçe gösterdiler.

İzmir'de, FETÖ darbe girişiminde yer aldıkları iddiasıyla tutuklanan ve yaklaşık 3 haftadır yargılamaları süren bazı üst rütbeli subayların, darbe teşebbüsünden bilgilerinin olmadığına yönelik şaşırtıcı ifadeleri dikkati çekti. Kimi darbe gecesi televizyon ve cep telefonundan gelişmeleri takip ettiğini, kimi de hiçbir şeyden haberdar olmadığını ve sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi.

İşte askerlerin o güldüren ifadeleri:

"İŞİTME KAYBIM VAR"

Eski Maltepe Askeri Lisesi Komutanı Albay Ufuk Gökşen: Kesinlikle komutanlık binasına gitmedik. Herhangi bir helikopter sesi duymadım. Zaten raporum da var. Kulaklarımın birinde yüzde 30, diğerinde yüzde 40 işitme kaybı var.

"GECE GÖRME BOZUKLUĞUM VAR"

Eski Maltepe Askerî Lisesi Komutanı Albay Kadir Canpolat: Ordu Komutanını almaya gelen helikopterlerden bilgim yok. Pistin yerini de bile bilmiyorum. Kışlaya o gün giden Binbaşı Durmuş Ali Vurkun'da (tutuklu sanık) gece görme bozukluğu vardı.

"ÖZÜRLÜYÜM"

Eski Maltepe Askerî Lisesinde görevli Binbaşı Ali Vurkun: (Mahkeme başkanının 'Ege Ordusuna giderken, tabancan var mıydı?' sorusuna verdiği cevap) 2011'de sol gözümdeki görme bozukluğundan Ege Üniversitesinde kornea nakli yapıldı. Sol gözümün görme oranı yüzde 20'dir. Kendi silahım yanımdaydı ama silahı kullanabilecek imkân ve kabiliyetim yok. Sonuçta özürlüyüm.

"MİGRENİNİN ETKİSİYLE YANLIŞ ANLADI"

Eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen: 15 Temmuz'da Aksaz'daki askeri tesislerde akşam yemeğini yediğimizde saat 22.30'u biraz geçiyordu. Kızım yanımıza geldi. Televizyondan 'Boğaz Köprüsü'nde tanklar görünüyor, darbe diye geçiyor' şeklinde ifadelerin ardından televizyonu izlediğimiz sırada, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Recep beni arayarak, 'Sıkıyönetim komutanları listesinde İzmir ve Manisa'da sıkıyönetim komutanı olarak görünüyorsun' dedi. Ben de 'bununla ilgili bilgim yok' dedim. Mesajın doğru olup olmadığını sormak için komutanın odasına gittim. Ordu komutanının odasına girdiğimde, başı ellerinin arasındaydı, sıkıntılı bir hâli vardı. Zaten komutanımızın da migreni vardı. Hatta ona daha önce iyi gelen bir ilaç tavsiye ettim. Bu sırada Kara Kuvvetleri Komutanlığından gelen mesajı ona anlattım. Kuvvet komutanımızı arayıp aramadığını sordum. Sanırım o an migrenin etkisi ile konuyu yanlış anladı.

"RÜYAMA YORDUM"

Albay Turhan Özkal: Teröristlerin Ege Ordusu Komutanlığını bastığını o günün sabahında rüyamda görmüştüm. Akşam bana telefon geldiğinde 'Demek ki kötü olaylar olacak' diye de kendi kendime söylenmiştim. Ben de olayları, o rüyama yordum.