FETÖ’nün yeni Balkanlar stratejisi

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında FETÖ’nün yeni Balkanlar stratejisini yazdı. İşte FETÖ'nün orayı nasıl üs olarak kullandığını anlatan yazı...

FETÖ'ye karşı içeride yürütülen çok yönlü mücadelede önemli adımlar atıldı ama henüz istenen noktaya gelinmiş değil. Çünkü devletin neresine dokunulsa, oradan devasa bir kirli yapı çıkıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karşılaşılan bu dehşet tablosunu şöyle özetliyor:

"FETÖ ile ilgili bizim bildiğimizi bilseniz uyuyamazsınız."

İçeride karşılaşılan bu vahim tablonun bir benzeri FETÖ'nün okullar üzerindenörgütlendiği yabancı ülkelerde de var. O ülkelerde (küresel istihbarat desteği bir yana)FETÖ örgütlenmesini hâlâ TC vatandaşları, soydaş topluluklar ve Müslüman sosyoloji üzerinden yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun zamandır bu örgütlenmenin nasıl tehlikeli olduğunu o devletlere anlatmaya çalışıyor ama bu mücadelenin artık tabana yayılması gerekiyor. Bu açıdan doğru yönetilmesi koşuluyla Maarif Vakfı önemli bir adım oldu. Ancak yetmez.

Sivil toplumun ve özel eğitim kurumlarının da devreye girmesi gerekiyor. Bazı ülkelerde okullar kapatılsa da gittiğimiz ve izlemeye çalıştığımız çok sayıda ülkede, Güney Afrika'dan Belçika'ya Kırgızistan'dan Bosna Hersek'e, her yerde FETÖ hâlâ varlığını sürdürüyor ve bunu da Türk vatandaşları ve Müslüman sosyoloji üzerinden yapıyor.

Ve sanki Türkiye'de kanlı bir darbe girişimine kalkışmamışlar gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Peki, bu gidişe nasıl dur denilecek?



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