İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki hain saldırının yaşandığı adliye lojmanlarına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik canlı yayında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu olaylarla karşı karşıya kalan vatandaşımız talimat verdi. Hiçbir şekilde bu mücadeleden geri adım atmayacağız. Ülkemizin istikrarını bozmaya çalışan, önemli bir karar öncesinde olduğumuz bu günlerde bu kararı etkilemeye çalışanlara göz açtırmayacağız" dedi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki hain saldırıya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Olayda bekçimizin ve polisimizin müdahalesine rağmen araç patlatılmıştır. Çok elimdir ki bir kediye süt verebilmek için ailesinden ayrılan ve apartman boşluğuna gelen 11 yaşındaki zabıt katibinin evladı şehit olmuştur. Aracın park edildiğini gören emniyet bekçilerimizden bir tanesi silahlı müdahalede bulunacakken araç patlatılmış ve şehit olmuştur" dedi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ ADIM ATMAK YOK!"

Bakan Soylu açıklamasında şunları kaydetti: 11 yaralımız mevcut. 14 binada hasar meydana gelmiş ve birçok konut patlamadan etkilenmiştir. Adliye lojmanlarına yönelik terör eyleminin temel amacı güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesindeki kararlılığını etkilemektir. Ülkemizdeki kamu düzenini tesis edebilmek için çalışan adalet mekanizmamızı etkilemektir. Olay yerini inceledik. Birazdan yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret edeceğiz. Adalet lojmanlarında ve çevresindeki binalarda yaşayan insanların hayatına kasteden cani bir örgütle karşı karşıyayız. Burada Şanlıurfalı vatandaşlarımızın bu cani örgüte ve bunların siyasi uzantılarına karşı konulan sağ duyulu yaklaşımı çok önemlidir. Bu olaylarla karşı karşıya kalan vatandaşımız talimat verdi. Hiçbir şekilde bu mücadeleden geri adım atmayacağız. Ülkemizin istikrarını bozmaya çalışan, önemli bir karar öncesinde olduğumuz bu günlerde bu kararı etkilemeye çalışanlara göz açtırmayacağız. 26 kişi gözaltına alındı. Millet emin olsun ki bunları nerede olursa olsun bu canileri buluyor ve cezalarını veriyoruz. Bu tabloyu gördükten sonra hiçbir vicdan bunların cezasız kalmasını kabul edemez. Bunu yapanlar cezasız kalmayacak. Vatandaşlarımızın bütün hasarları devletimiz tarafından karşılanacak. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatları açık ve net. Vatandaşlarımızla arkadaşlarımız temasları sürdürecek ve bu durum telafi edilecek.

"BUNLARIN HİÇBİRİ YOLUMUZDAN ÇEVİREMEYECEK"

Adalet Bakanı Bozdağ ise Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısına ilişkin "Geçmişte de yargıda verdiğimiz şehitler oldu. İzmir'de yakın tarihte yapılan terör saldırısında şehidimiz vardı. İstanbul Çağlayan Adliyesinde vardı, şimdi burada var. Bunların hiçbiri adalet görevini yapanları yolundan çevirmeyecektir" açıklamasında bulundu.