Marmara’daki jandarma yapılanması deşifre oldu

Savcılık, Ö.B.’nin itiraflarıyla FETÖ’nün Marmara bölgesi jandarma yapılanmasının şemasını çıkardı. Örgütün ‘jandarma okulları imamı’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışanı olduğu öğrenildi

FETÖ'nün İstanbul'daki jandarma imamlarından Ö.B. itirafçı olup, örgütün jandarma yapılanmanı deşifre etti. Savcılık Ö.B.'nin verdiği bilgilerle yola çıkarak yapılanmanın şemasını çıkardı. Soruşturma dosyasında delil olarak yer alan o şemada örgütün hücre sistemi gözler önüne seriliyor. Jandarma yapılanmasında İstanbul Anadolu yakasından sorumlu müdür yardımcısı olarak görev yapan Ö.B.'nin verdiği bilgiler, Marmara ayağını tamamen açığa çıkardı. Ö.B., örgüt imamlarından bazılarını kod adlarıyla bildiğini belirterek, bu isimleri tek tek savcılığa verdi. Ö.B.'nin ifadesi doğrultusunda hazırlanan şemada, "Jandarma Kuvvet İmamı"nın altında "Bölge temsilcileri" bulunuyor. Bölge temsilcileri seviyesinde Beytepe Jandarma Okulları Komutanlığı'ndan sorumlu "Okulcu" adında görevli yer alıyor.



ASKERİ OKULLARLA İLGİ Lİ ŞOK İDDİA!

"Okulcu" görevini üstlenen örgüt imamının Münir kod adlı şahıs olduğu kaydediliyor. Bu kişiyle ilgili şu bilgilere yer veriliyor: Osmaniyeli. Evli ve iki çocuklu. Oğlunun adı Fetullah. Kapatılan Gaziantep Zirve Üniversitesi'nde 2011-2012 yıllarında yüksek lisans yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çalışıyor..." Şemaya göre Münir kod adlı "Okulcu"nun altında "Müdür" pozisyonunda 4 kişi görev alıyor. Müdürler ve sorumluluk alanları şöyle: Uzman Okulu Sorumlusu, JATEK (Jandarma Astsubay Temel Kursu) sorumlusu, sözleşmeli subaylar mesulü, JAMYO (Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu) sorumlusu. Şemada İstanbul Anadolu yakası sorumlusu Erhan Durak'a bağlı 3 müdür yardımcısı şöyle yer alıyor: Subaylardan sorumlu Gökay Alemdar, astsubay ve uzman erbaşlardan sorumlu müdür yardımcıları Özgür Birdal ve Murat Baki. Subaylardan sorumlu Alemdar'a bağlı örgüt abisi ise öğretmen Hayri Güzel. Astsubay ve uzman erbaşlardan sorumlu müdür yardımcısı Birdal'a bağlı Reşat Şahin ve Evren Pehlivan adında iki öğretmen var. Şahin'e bağlı Mustafa Özyurt, Pehlivan'a bağlı ise Muhammed Aliko isimli öğrenciler görev yapıyor. Ö.B., jandarma yükselme sınav sorularının 2000'den 2013'e kadar dijital ortamda FETÖ yöneticilerine ulaştığı ve 2000-2015 arasında askeri okullara sokulan öğrencilerin tamamının örgüt destekli olduğunu iddia ediyor.



TEPEDE 6'SI MÜDÜR 10 FETÖ'CÜ HAİN!

Şemaya göre Marmara Bölge Temsilcisi Nihat Keskin'e bağlı 6'sı müdür 10 kişi bulunuyor. Örgütün Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Silivri sorumlusu 'Kamil' kod adlı müdür. Bolu, Düzce, Sakarya, İzmit'ten sorumlusu ise Tahsin kod adlı müdür. Çanakkale, Bursa, Yalova, Bilecik'e Sadık kod adlı FETÖ'cü müdürlük yaparken, İstanbul Avrupa yakasından sorumlu müdür Bahadır Yılmaz, İstanbul Anadolu yakasından sorumlu müdür Erhan Durak olarak gösteriliyor. Silivri'nin Kamil'e bağlı olan bir sorumlusu bulunuyor. İzdivaç sorumlusu 'Vehbi', bilgi işlem sorumlusu Halit Özer olarak belirtiliyor. Şemanın alt kademesinde arama tarama sorumlusu Faruk Kuş ve görev tanımı bilinmeyen 'ümitçi' diye bir kişi daha var.





Ö.B., 15 Temmuz'da Tango'dan mesajlaştığı Erkan kod adlı FETÖ yöneticisinin kendisine "Ya tamamen yok olacağız ya da..." diye yazdığını söyledi.