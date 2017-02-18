MHP ile ortak etkinlik sinyali

Başbakan Yıldırım Malta’da referandum kampanyası ile ilgili soruları yanıtladı: Biz bu değişikliği MHP ile uzlaşarak parlamentoya getirdik. Bir amaç birliğimiz var. Gerekirse bazı ortak etkinlikler de yapabiliriz

Başbakan Binali Yıldırım ile Malta Başbakanı Joseph Muscat dün 1.5 saat süren baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin "MHP lideri Devlet Bahçeli'nin referandumda AK Parti ile birlikte çalışılabileceği yönünde bir genelgesi bulunduğunu" belirtmesi üzerine Yıldırım, şu yanıtı verdi: "MHP ile AK Parti olarak biz bu değişikliği parlamentoya uzlaşarak getirdik. Dolayısıyla bir amaç birliğimiz var. MHP de bu değişikliğin lehinde kampanya yapıyor, biz de aynısını yapıyoruz. O bakımdan söylemlerimizin benzer olması gayet doğal. Gerekirse bazı ortak etkinlikler de yapabiliriz." Yıldırım, gündemdeki diğer konularla ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:



GERÇEKLER TERS YÜZ EDİLİYOR: (Tutuklu gazeteciler) Basın özgürlüğü, gazetecilik ayrı bir şey, basın özgürlüğü kisvesi altında terör faaliyetlerinin içinde olmak ayrı bir şey. Bir basın kartı alıp, teröristlere lojistik destek sağlama, teröristlerin işini kolaylaştıracak faaliyetlerin içinde bulunma basın özgürlüğü ve basın faaliyetiyle izah edilen bir şey değildir. Gerçekler ters yüz ediliyor, bir algı operasyonuyla sanki Türkiye'de basına, basın özgürlüğüne karşı bir duruş varmış gibi sonuç ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.



FASILLARI AÇIN: Ben buradan açıkça bu iddiada bulunanlara şunu teklif ediyorum: Basın özgürlüğü, Avrupa için çok önemli. Adalet, hukuk devleti olmak çok önemli. 23 ve 24'üncü fasıllar... Adalet ve medya, basınla ilgili fasılları AB açsın, ne söyleyeceklerse söylesinler, biz de cevabını verelim. Buradan çağrı yapıyorum, hariçten gazel okumakla olmaz. Biz gerçek bir teklif yapıyoruz, buyursun açsınlar bu fasılları. Sayın Başbakan'ın, Malta'nın dönem başkanlığı içinde bu fasıllar açılsın. Bütün ne düşünüyorlarsa bu konuyla ilgili biz hepsini görüşmeye, konuşmaya varız.



MALTA KOŞULSUZ YANIMIZDA: Malta daima Türkiye'yi AB tam üyeliği konusunda destekleyen, şartsız, koşulsuz destek veren bir ülke. Malta'nın dönem başkanlığı içinde de AB-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, yeni fasılların açılması ve güncellenmesine karar verilen Gümrük Birliği Anlaşması'nın çalışmalarına başlanmasını ümit ediyoruz. Yıldırım, basın toplantısının ardından, 1565 yılındaki Malta kuşatmasında şehit olan Türk askerlerinin kabirlerinin bulunduğu Türk Askeri Şehitliği'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı ve şehitlik defterini imzaladı.



TÜNEL İNŞAATI ÖNERİSİ

Malta-Türkiye İş Forumu'nda da konuşan Yıldırım, şunları kaydetti: "Marmaray'ı tamamladık ve geçtiğimiz aylarda Avrasya Tüneli'ni açtık. Malta'nın ana ada ile diğer ada Gozo'yu birleştirme niyeti var. Avrasya Tüneli'ne benzer bir tüneli müştereken yapabiliriz. Hızımızı alamazsak Türkiye'ye kadar devam edebiliriz. Tecrübeleri paylaşmakta fayda var."



MALTA BAŞBAKANI: TAM ÜYELİĞİNİZİ DESTEKLİYORUZ

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Avrupa Birliği Dönem Başkanı olarak Türkiye'nin AB üyeliği hususunda tam ilerlemeye bağlı olduklarını söyledi. Muscat, görüşmelerinde Türkiye- AB ilişkileri başta olmak üzere pek çok konuya odaklandıklarını ifade ederek, "Gümrük Birliği Anlaşması ve müzakere sürecini ele aldık. Bu konuda nasıl bir ilerleme geçirebileceğimizi görüştük. Dönem başkanlığımız süresince tam ilerleme konusunda bağlılığımızı dile getirdik" dedi. Türk vatandaşlarının AB'ye vizesiz girişi konusunda Malta'nın yaklaşımı sorulan Muscat "Karşımızda darbe teşebbüsüne maruz kalmış, terör ve bunlara bağlı sorunlarla mücadele eden bir hükümet var. Bu konuda 71 kriterden kritik 7'si beklemekte. Bizim dönem başkanlığımızdaki hedefimiz ilerleme sağlamak" dedi.