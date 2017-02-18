Son dakika haber: Şanlıurfa'da hain saldırı!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Savcılar Sitesi bahçesinde son dakika bir patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir ilçesindeki patlamanın bombalı araçla gerçekleştirildiğini, olayda 6 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen 1 çocuğun yaşamını yitirdiği, 15 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'nde saat 20.40 sularında meydana gelen terör saldırısının ardından bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. İki savcı da patlama bölgesine geldi. Terör saldırısının ardından Şanlıurfa ve çevre ilçelerden sevk edilen takviye polis ve sağlık ekibi de Viranşehir'e ulaştı.

Şiddetli patlama sırasında mahallede bulunan çok sayıda ev ile park halindeki araçlarda hasar oluştu. Evleri hasar gören vatandaşlar yakınlarının yanına yerleşmek zorunda kaldı.

Bu arada, patlamayı haber alıp yaralıların bir kısmının tedavi gördüğü Viranşehir Devlet Hastanesine giden çok sayıda vatandaş da kan bağışında bulunmak istedi.

VİRANŞEHİR'DE PATLAMA

URFA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir ilçesindeki patlamanın bombalı araçla gerçekleştirildiğini, olayda 6 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldıkları ilk bilgilere göre akşam saatlerinde 18-20 yaşlarında bir kişinin Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesine bomba yüklü bir aracı park ettiğini belirtti.

UZAKTAN KUMANDAYLA PATLATILDI

"Patlayıcı yüklü bir araç daha sonra uzaktan kumandayla patlatılarak lojmanlara yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Lojmanlar büyük ölçüde hasar görmüştür." diyen Tuna, "Olayda zabıt katibinin 6 yaşında erkek çocuğu hayatını kaybetmiştir. 15 civarında ağır olmayan yaralı mevcut olup, tedavileri hastanede devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

SOYLU: "PKK'NIN ADINI BU TOPRAKLARDAN SİLECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonlarla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Bir üzücü haber vereceğim, biraz önce Şanlıurfa'da çok uzun zamandır memlekette patlama, çatlama olmuyor, derslerini veriyoruz. Viranşehir'de adliye konutları önünde patlama oldu. 15 civarında hafif yaralı olduğunu arkadaşlarımız iletti. 6 yaşındaki bir çocuğumuz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Yaklaşık 5 aydır peşinde olduğumuz bir hain var ve ülkemizde son 4-5 aydır gerçekleştirilen bir çok olayın faili. Kahraman güvenlik güçlerimiz gereken cevabı verdi ve etkisiz hale getirdiler."

"Yarın arkadaşlarımız bunları açıklayacaklar. Hiç merak etmeyin. Aziz milletimize sözümüzdür. Hiçbir şeyden çekinmeden bu aziz milletimizin ve kıymetli Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin savunucularız. PKK'nın adını bu ülkeden ve topraklardan sileceğiz"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Viranşehir'deki terör saldırısıyla ilgili Vali Güngör Azim Tuna'dan bilgi aldı. Erdoğan, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 6 yaşındaki erkek çocuğa Allah'tan rahmet, 15 yaralıya acil şifa dileğinde bulundu.

BAŞBAKAN YILDIRIM: TERÖR ÖRGÜTLERİ HELAK OLACAKTIR

Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısına ilişkin yayımladığı taziye mesajında, "Şanlıurfa'da masum bir evladımızın hunharca ölümüne ve 15 vatandaşımızın yaralanmasına yol açan katil terör örgütünü lanetliyorum. Çocuk masumiyetini katleden ve hayata kasteden terör örgütleri bütün unsurlarıyla birlikte helak olacaklardır." ifadelerini kullandı.

BOZDAĞ'DAN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleşen bombalı saldırı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bozdağ yaptığı açıklamada;

"Şanlıurfa Viranşehir'de hakim,savcı ve zabıt katiplerine dönük terör saldırısını,bu saldırıyı yapanları/yaptıranları şiddetle lanetliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Yargı camiamıza büyük geçmiş olsun. Bu terör saldırısı,sadece yargı görevi yapanlara değil aynı zamanda hukuka,adalete,milletimize,devletimize ve birliğimize yapılmıştır. Hiçbir terör örgütü/terör saldırısı,Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacaktır. Terörle,kararlı/etkin mücadelemiz sürecektir. Hakim ve savcılar ile onlara yardımcı adli görevliler,bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaleti ayakta tutmaya devam edecektir." dedi.