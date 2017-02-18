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'daki hain saldırıyla ilgili flaş gelişme

  • Giriş Tarihi: 18.2.2017 11:00 Güncelleme Tarihi: 18.2.2017 11:13
Şanlıurfa'daki hain saldırıyla ilgili flaş gelişme
Şanlıurfa'daki hain saldırıyla ilgili flaş gelişme

"'deki saldırıyla ilgili ve 'da 26 kişi na alındı"

Valisi Güngör Azim Tuna, 'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiğini, soruşturma kapsamında 26 şüphelinin na alındığını bildirdi. 26 kişinin, Şanlıurfa ve 'in Derik İlçesi'nde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı belirtildi.

Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yenişehir Mahallesi'nde dün gerçekleştirilen patlamanın ardından soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bu kapsamda olayda kullanılan bomba yüklü aracın Mardin'in Derik ilçesinden getirildiğinin tespit edildiğini ifade eden Tuna, "Terör saldırısını, PKK terör örgütünün gerçekleştirdiğini değerlendiriyoruz, soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı." dedi.

Tuna, terör saldırısı nedeniyle ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşların Viranşehir Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu'na müracaat edebileceğini kaydetti.

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