Şanlıurfa'daki hain saldırıyla ilgili flaş gelişme

"Viranşehir'deki saldırıyla ilgili Şanlıurfa ve Mardin'da 26 kişi gözaltına alındı"

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiğini, soruşturma kapsamında 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. 26 kişinin, Şanlıurfa ve Mardin'in Derik İlçesi'nde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı belirtildi.

Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yenişehir Mahallesi'nde dün gerçekleştirilen patlamanın ardından soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bu kapsamda olayda kullanılan bomba yüklü aracın Mardin'in Derik ilçesinden getirildiğinin tespit edildiğini ifade eden Tuna, "Terör saldırısını, PKK terör örgütünün gerçekleştirdiğini değerlendiriyoruz, soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı." dedi.

Tuna, terör saldırısı nedeniyle ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşların Viranşehir Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu'na müracaat edebileceğini kaydetti.

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