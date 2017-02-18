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'taki terör unda 13 kişi tutuklandı

AA
  • Giriş Tarihi: 18.2.2017 09:47 Güncelleme Tarihi: 18.2.2017 09:47
Sivas'taki terör operasyonunda 13 kişi tutuklandı
Sivas'taki terör operasyonunda 13 kişi tutuklandı

'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik da gözaltına alınan 15 üniversite öğrencisinden 13'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Şubat Pazartesi günü belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlemiş, 14 üniversite öğrencisi gözaltına alınmış, daha sonra sayı 15'e yükselmişti.