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Yıldırım-Pence görüşmesi başladı

AA
  • Giriş Tarihi: 18.2.2017 20:00
Yıldırım-Pence görüşmesi başladı
Yıldırım-Pence görüşmesi başladı

Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesi başladı.

Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Almanya'yı ziyareti kapsamında katıldığı 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesi basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Yıldırım ve Pence, basına tokalaşarak poz verdi.

Commerz Bank binasında gerçekleşen görüşme, TSİ 19.30'da başladı.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan katılıyor.