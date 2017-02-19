Aynı İsrail’in saldırısı gibi

Erzurum’daki darbe girişimi davasının gerekçesinde, FETÖ’cülerin kalkışmaları İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği “Dökme Kurşun Operasyonu”na benzetildi

Erzurum'daki darbe girişimleriyle ilgili davadaki kararın gerekçelerinde dikkat çekici detaylar yer aldı. Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün ileride mahkeme kararlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere uluslararası platforma taşıyacağını da dikkate alarak darbecilerin eylemlerini uluslararası hukuk yönünden de inceledi. Darbe girişiminin ulusal barışı tehdit ettiği gibi uluslararası barışı da zedelediği vurgulanan kararda kalkışmanın; Birleşmiş Milletler Anlaşması, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Siyasi ve Medeni Haklar Uluslararası Sözleşmesi'ne aykırı bir eylem olduğu vurgulandı.



"DÖKME KURŞUN" GİBİ

Kararda, Özel Harekât Dairesi ve Polis Havacılık Dairesi'ne düzenlenen saldırıda 42 polisin şehit düştüğü hatırlatıldı. Kararda uluslararası insancıl hukuka aykırı olan bu durum Birleşmiş Milletler'in geçmişteki kararlarına göre de suç olduğu İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bir saldırı ile örneklendirildi. Kararda, "Nitekim 27.12.2008 ve 18.01.2009 tarihleri arasında İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği Dökme Kurşun Operasyonu'nda Gazze Polis Teşkilatı'na mensup 248 polis hayatını kaybetmişti. Olaylarla ilgili düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi Araştırma Komisyonu Raporu'nda (Goldstone Raporu) Gazze polisinin bir bütün olarak Gazze Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesine girdiğine dair kanıt bulunmadığı için polislere yönelik saldırı uluslararası hukuka aykırı bulunmuştur" denildi.