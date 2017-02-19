Bakan Soylu Twitter'dan duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adıyaman'a giden Süleyman Soylu, karşılaştığı büyük kalabalık sonrası, 'Siyasi hayatımda böyle bir şeye ilk kez şahit oluyorum' Tweet'ini attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Adıyaman'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karşılaştığı büyük kalabalık sonrası şaşkınlığını gizleyemedi. Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Süleyman Soylu, "Siyasi hayatımda böyle bir şeye ilk kez şahit oluyorum" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE VATANDAŞ AKIN ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bakanlar, toplu açılış törenine katılmak için Adıyaman'a gitti. Binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceğe meydana saatler öncesinden akın etti.

"BÖYLE BİR ŞEYE İLK KEZ ŞAHİT OLUYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karşılaştığı kalabalık sonrası şaşkınlığını belirten Tweet attı. Süleyman Soylu, yaptığı paylaşımda "Sevgi Seli... Hala yoldayız. Siyasi hayatımda böyle bir şeye ilk kez şahit oluyorum..." açıklamasını yazdı.

"ONBİNLER SEVGİYİ HAYKIRIYOR"

Bakan Soylu'nun paylaşımı dakikalar içerisinde yüzlerce beğeni ve yorum aldı. Soylu, bir önceki attığı Tweet'te, "Cumhurbaşkanımızla Adıyaman'dayız Büyük milletimiz yaşlısı genci kadını erkeği çocuğu caddelerde onbinler sevgiyi haykırıyor" ifadelerini kullanmıştı.



