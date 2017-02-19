Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da toplu açılış töreninde vatandaşlara sesleniyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Terör örgütleri başaramayacaklar. Bu ülkeyi asla bölemeyecekler. kardeşi kardeşe kırdıramayacaklar. Bu terör örgütü er ya da geç döktüğü kanda boğulacaktır, hiç endişeniz olmasın. Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir vatandaşının kanını yerde komadı, komayacak. Bu katillerden de döktükleri kanın hesabını mutlaka soracağız.

Mayıs 2015'te buraya geldiğimde, 710 milyon liralık kamu ve özel sektör yatırımının açılışını yapmıştık. Biz ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız. Bugün de farklı alanlarda Adıyaman'a kazandırdığımız 706 milyon lira yatırım bedeli olan hizmetlerin açılışını gerçekleştiriyoruz.

BU REFERANDUM 80 MİLYONUN TAMAMININ GELECEĞİ İÇİNDİR

Türkiye 16 Nisan'da sandık başına gidiyor. Bu halkoylamasında Anayasa değişikliğini ve yeni yönetim sistemi konusunda tercih belirleyeceğiz. Türkiye tarihindeki en önemli reformlardan birini gerçekleştiriyor. Bugüne kadar her önemli konuda yanımızda duran, tavrını milli iradeden yana koyan Adıyaman'ın 16 Nisan'da da farkını göstereceğine inanıyorum. Sadece AK Parti'ye gönül veren değil, MHP'ye değil, CHP ve HDP'ye gönül veren vatandaşlarımın da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet demesini bekliyorum. Bu reform farklı, bütünleşeceğiz, toplanacağız. Bu referandum 80 milyonun tamamının geleceği içindir.

POLEMİK YAPMAKTAN SİYASET YAPAMIYORLAR

Muhalefet sandığın rengini gördüğü için yalan yanlış bilgilerle insanımızın kafasını karıştırmaya çalışıyor. Niçin itiraz ettiklerini izah edemedikleri için süreci rejim tartışmalarına çekmeye çalışıyor. Beyfendiler polemik yapmaktan siyaset yapmaya fırsat bulamıyorlar.

Muhalefet sandığın rengini gördüğü için yalan yanlış bilgilerle insanımızın kafasını karıştırmaya çalışıyor. Niçin itiraz ettiklerini izah edemedikleri için süreci rejim tartışmalarına çekmeye çalışıyor. Beyfendiler polemik yapmaktan siyaset yapmaya fırsat bulamıyorlar. 11 yıldan fazla o çatı altında milletvekili olarak görev yapmış birisi olarak bu görüntülerden hicap duydum. Benzer bir tavrı halkoylaması sürecinde sergilemeye çalışıyorlar. Bunların da millete söyleyecek sözleri, ülkenin önünü açacak meziyetleri yok. Hemen ortadan kayboluyorlar. Halkın arasına girmeden, esnafın çayını içmeden, yaşlılarımız halini sormadan halkçılık yaptıklarını sanıyorlar. Kürt kardeşlerimizin yarasına çare olmak yerine bölücü örgütün yanında yer alıyorlar. Sandıktan kaçanlarla, milli iradeye teslim olanlar ortadadır. Bunlar sandıktan evet çıkarsa milletin karşısına nasıl geçeceklerini bilmiyorlar. Bunları millet korkusu sardı. Korkunun ecele faydası yok. 16 Nisan'da evet çıkacak. İşte o zaman maskeler düşecek, gerçek yüzler ortaya çıkacak. Kendine güvenen bu er meydanından niye kaçsın?

"200 YILDIR TARTIŞILIYOR"

Anayasa değişikliği kitapçığının kapağını açmadan söylenen sözler kafanızı karıştırmasın. Mevcut zayıf sistemin yerine güçlü bir yönetim sistemi getirmektedir. Yasama, yürütme ve yargının görev tanımlarını yeniden yapıyoruz. Mesele şahsımın meselesi değildir. Mesele milletimizin daha huzurlu, daha güvenli, daha müreffeh bir geleceğe kavuşma meselesidir. Bu mesele sadece cumhuriyet döneminde değil, yaklaşık 200 yıldır tartışılıyor. Cumhuriyet bir rejim değişikliydi. Bundan dolayı da herhangi bir pişmanlığımız yok.

Türkiye 2007 yılındaki anayasa değişikliğiyle yönetim sistemini değiştirme yolunda ilk adımını attı. Biz bu tercihi bir reformla derli toplu hale getiriyoruz. Göz göre göre gelen bir tehlikeyi önlemek için 1960'da, 1980'de olduğu gibi darbeye maruz kalmayı, ekonomik kriz yaşamayı niçin bekleyelim? Biz ülkemizin yaşadıklarından, başımıza gelenlerden gereken dersi çıkardık. Bu talebimiz yeni değil. Çok uzun zamandır tüm gücümüzle ülkemize yeni bir anayasa ve yeni bir yönetim sistemi kazandırmak için mücadele ediyoruz. Şartlar şimdi uygun hale geldi.

Gerçekten demokrat olan herkes bu ülkede yüzde 50+1 ile işbaşına gelecek cumhurbaşkanının, sorumluluklarını yerine getirme dışında başka gayreti olmayacak olduğunu bilir. Tek adamlık CHP'nin işidir. Bunlar tek parti döneminde il başkanlarını vali yapmışlardır.

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