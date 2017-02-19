Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek ile ilgili anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te katıldığı toplu açılış töreninde, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i geçmişte Merkez Bankası başkanlığı görevine getirmek istediğini ama dönemin cumhurbaşkanı tarafından olumsuz yanıt aldığını anlattı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

HANIMINI BAŞÖRTÜLÜ SANIYOR DA...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi; "Burada bir sırrı açıklayacağım. Maliye bakanımız var ya, şimdi Başbakan yardımcımız. Ben Mehmet Bey'i Merkez Bankası'nın başına getirmek istedim. O dönemin cumhurbaşkanı 'olmaz' dedi. Neden dedim. Bileyim de ikna olayım dedim. "Yoksa" dedim "Mehmet Bey'in hanımım başörtülü sanıyor da onun için mi diyor.

MALİYE BAKANI YAPTIK O AYRI KONU

Dedim ki "Mehmet Bey'in hanımı başörtülü değil üstelik Amerikalıdır." Olmaz dedi… Ve Mehmet Bey'i merkez bankasının başına getiremedik. Böyle yaklaşımlarla, cins hareketlerle bir yere varılamaz. Sonra Maliye Bakanı yaptık o ayrı konu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu anısını anlatması üzerini, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eşi gülümsedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek ilgili anısını anlattı