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Cumhurbaşkanı ile ilgili anısını anlattı

  • Giriş Tarihi: 19.2.2017 14:49 Güncelleme Tarihi: 19.2.2017 14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek ile ilgili anısını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek ile ilgili anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Gaziantep'te katıldığı toplu açılış töreninde, Başbakan Yardımcısı 'i geçmişte başkanlığı görevine getirmek istediğini ama dönemin cumhurbaşkanı tarafından olumsuz yanıt aldığını anlattı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

HANIMINI BAŞÖRTÜLÜ SANIYOR DA...

Cumhurbaşkanı , konuyla ilgili şunları söyledi; "Burada bir sırrı açıklayacağım. Maliye bakanımız var ya, şimdi Başbakan yardımcımız. Ben Mehmet Bey'i 'nın başına getirmek istedim. O dönemin cumhurbaşkanı 'olmaz' dedi. Neden dedim. Bileyim de ikna olayım dedim. "Yoksa" dedim "Mehmet Bey'in hanımım başörtülü sanıyor da onun için mi diyor.

MALİYE BAKANI YAPTIK O AYRI KONU

Dedim ki "Mehmet Bey'in hanımı başörtülü değil üstelik Amerikalıdır." Olmaz dedi… Ve Mehmet Bey'i merkez bankasının başına getiremedik. Böyle yaklaşımlarla, cins hareketlerle bir yere varılamaz. Sonra Maliye Bakanı yaptık o ayrı konu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu anısını anlatması üzerini, Başbakan Yardımcısı ve eşi gülümsedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek ilgili anısını anlattı