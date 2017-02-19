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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiliği ziyaret etti

AA
  • Giriş Tarihi: 19.2.2017 20:28 Güncelleme Tarihi: 19.2.2017 20:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiliği ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiliği ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Valiliğini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanarak hizmete alınan eserlerin toplu açılış töreni için geldiği kentte, Adıyaman Valiliğine geçti.

Vali Abdullah Erin tarafından karşılanan Erdoğan, girişte tören mangasını selamladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Erdoğan'a, Vali Erin günün anısına çini tabak hediye etti.

Valilik çıkışında ise kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, bazılarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Erdoğan'a, törene katılmak için kente gelen bakan ve milletvekilleri de eşlik etti.