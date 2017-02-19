Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Elazığ'ın ardından Malatya'da düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. 1 milyar 162 milyon lira değerindeki projelerin açılışının yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajları verdi:

15 TEMMUZ'UN HESABI SORULACAK: (Vatandaşların, "idam istiyoruz" sloganlarına karşılık) Bunun üç safhası var. Önce, 16 Nisan'da inşallah. Sonra Parlamentoya gelecek. Ondan sonra kardeşinize gelecek. O zaman onaylayacağım. 248 şehidimizin hesabını hep birlikte soracağız.

KANDİL'LE BERABER 'HAYIR' DİYENLER: 2002'den önce vatandaşa hizmet etmek yerine onunla kavga eden, yasakçılıktan başka bir şey bilmeyen bir devlet vardı. Kızların başörtüsüyle uğraşan, onları üniversite kapısından geri çeviren bir Türkiye vardı. Onlar şimdi 'hayırcı' oldular. Ama ne oldu, üniversitelerin kapısı açıldı mı, imam hatiplere üniversite yolu açıldı mı, işte onlar da 'evetçi'. Kandil'den, talimat geliyor. Ne diyor kandil 'hayır' diyeceksiniz diyor. Kandil'le beraber 'hayır' diyenler onlarla aynı değil mi?

ASIL DİKTATÖR BUNLAR: Yeni bir yol ayrımındayız. Tek parti dönemini bir tarafa bırakıyorum orada milletin iradesi söz konusu değil. O zaman CHP vardı. O dönemde CHP il başkanı, valiydi. Bunlar bir de demokrasiyi konuşuyor. Asıl diktatör bunlar. Bunlar bizim cumhuriyet tarihimizi gölgelediler.

ÖZAL'IN HAYALİYDİ: Malatya'nın evladı merhum Turgut Özal'ın hayali de böyle bir Türkiye'ydi. Ülkenin yönetim sisteminin değişmesi gerektiğini hep söylerdi. Rahmetli Özal'ın hayalini gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Hani ne diyor, o güzel Malatya türküsünde, "Mevlam bir çok dert vermiş, beraber derman vermiş, bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş." Evet, Rabbim, ayrılıp da kavuşamayanlar, derdi dışında her derde deva vermiş. Türkiye'nin çektiği dertlerin devası yeni yönetim sistemidir. Bu mesele şahsımın değil sizlerin ortak meselesidir.

İKİ YÖNETİCİ AYNI ANDA OLMAZ: Cumhurbaşkanlığı sistemi meselesi basit bir tercihin, ya da şahsi bir ihtirasın ürünü değil. Bunun arkasında yüzlerce yıllık birikim, çekilmiş acılar, tecrübeler var. 'Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz' denir. Biz aynı delikten 20 defa ısırıldık. Türkiye'nin son 2.5 yıldır yönetim biçiminin bir ismi ve örneği yok. Dünyanın hiçbir yerinde, gücünü milletten alan, yürütmede geniş yetkilere sahip 2 yönetici aynı anda olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ayrıca 2. Ordu Komutanlığı'nı da ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.