Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki bombalı saldırıya kınama!

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir halk pazarı yakınlarına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Wadajir bo¨lgesindeki Cezire yolu u¨zerinde sivil halkın yogˆun olarak bulundugˆu bir alanda bomba yu¨klu¨ aracın patlaması sonucunda onlarca kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralananların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Somali'de siyasi istikrarın tesisi yönünde önemli adımların atıldığı bir dönemde gerçekleştirilen terör saldırısının şiddetle kınandığı açıklamada, "Türkiye, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Somali'de barış ve istikrarın tesisine yönelik çabaları kararlı biçimde desteklemeye devam edecektir. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



