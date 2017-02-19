İşte hainlerin sonu

İstanbul Kayaşehir’de bir evde iki aydır saklandıkları belirlenen FETÖ’nün firari savcıları Sarıkaya ve Çimen ile hâkim Gündoğdu, dün operasyonla yakalandı. Sarıkaya ‘Benim kim olduğumu biliyor musun’ diye pişkinlik yaptığı polisten ‘Bildiğim için gözaltına alıyorum’ cevabını aldı

FETÖ'nün kumpasçı savcılarından Sadrettin Sarıkaya ve Adnan Çimen ile hakim Dursun Ali Gündoğdu polisin teknik takibi sonrası dün kıskıvrak yakalandı. Yargıtay'da görülen Selam kumpası davasının firari sanıkları olan 3 hain hakkında siyasal ve askeri casusluk, terör örgütü üyeliği ve hükümeti devirmeye teşebbüs gibi birçok suçlamadan ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Operasyonlar İstanbul Bakırköy ve Başakşehir'de gerçekleşti. İstihbarat ve Organize Şube polisi, akrabalarını mercek altına alarak Sarıkaya, Çimen ve Gündoğdu'nun 2 aydır aynı adreste saklandığını belirledi. Çimen, Bakırköy'ün Kayabaşı Mahallesi'nde görüldü. Takibe alınan Çimen'in girdiği ev yakın takibe alındı. Üç gün boyunca adrese girip çıkan kişiler tespit edildi ve operasyonun düğmesine basıldı. Polis, Çimen'i Bakırköy'de sokakta yakaladı. Gündoğdu ve Sarıkaya'yı ise Kayaşehir'deki adreste gözaltına aldı. İddiaya göre; gözaltı işlemi sırasında Sarıkaya, polise "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diye sordu. Polis de "Bildiğim için gözaltına alıyorum" cevabı verdi. Polis, daireyi Gündoğdu'nun teyzesinin oğlu İrfanoğlu'nun kiraladığını tespit etti. FETÖ'cüler için erzak ve evrak temin eden İrfanoğlu da başka bir adreste yakalandı.



İLK KALKIŞMAYI YÖNETTİ

Sarıkaya, 2012'de FETÖ'nün başarısız olan MİT operasyonunu yürütmüştü. Bu, hükümete yönelik ilk kalkışmaydı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı tutuklama girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle boşa çıkarılmıştı. İşte FETÖ'nün üç yargı teröristinin yaptığı ihanetler;



SADRETTİN SARIKAYA: 2012'de özel yetkili savcı olarak atandı. Savcı Bilal Bayraktar ile birlikte KCK soruşturması için görevlendirildi. 7 Şubat 2012 günü MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski müsteşar Emre Taner ve eski müsteşar yardımcısı Afet Güneş ile birlikte 5 MİT görevlisini "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırdı. O dönem Başbakanlık koltuğunda oturan Erdoğan, devreye girip Fidan'ın ifadeye gitmesini önledi. FETÖ'nün daha sonra ortaya çıkan planına göre Fidan, ifadeye gitmesi durumunda kelepçelenip cezaevine konacaktı. Sarıkaya, Fidan dışındaki diğer görevliler hakkında yakalama kararı çıkarttı. Fidan'ın ifadesinin alınması için de Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na yazı yazdı. İhanet planları zamanla ortaya çıkıp meslekten ihraç edilince kayıplara karıştı.



SELAM TEVHİD KUMPASÇISI

ADNAN ÇİMEN: Onbinlerce insanın terörist diye dinlendiği sözde Selam Tevhid örgütü soruşturmasını Adem Özcan'la birlikte yürütüyordu. Çimen, memur suçları savcısıyken birçok FETÖ'cü polis hakkındaki dosyayı kapattı. Gezi kalkışması sırasında polis memur suçlarını soruşturmuştu. 2011'de Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu'nun "Devletin gizli bilgileri açıklamak" suçundan yargılandığı davada beraatini sağladı.



DİNLEME KARARINI İMZALADI

DURSUN ALİ GÜNDOĞDU: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimiyken Selam kumpası, Ergenekon gibi soruşturmalarda yasadışı dinlemelere imza attı. O da aranıyordu.



YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞIYORLARDI

Sarıkaya, Çimen ve Gündoğdu'nun saklandıkları adreslerde boş pasaportlar, farklı kişilere ait kimlikler, terör örgütü FETÖ elebaşısına ait kitaplar ve örgütsel doküman bulundu. Kimliklerden biri Ramazan Karahan adına düzenlenmişti. Ele geçirilen boş pasaportlar, kimlikler, cep telefonları ve bilgisayar incelemeye alındı. İddiaya göre; üzerlerinden cep telefonları çıkan Sarıkaya, Çimen ve Gündoğdu, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanıyordu. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürüldü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner, şüpheliler için 2 gün ek gözaltı süresi verdi.





Kayaşehir'deki sitenin sakinleri 3 haini daha önce gördüklerini ancak durumlarından şüphelenmediklerini söyledi.





Osman ASİLTÜRK- Fatih ULAŞ- Emir SOMER-Mustafa KAYA/SABAH