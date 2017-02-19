Meclis’teki işbirliği meydanlara taşınıyor

AK Parti ve MHP'nin referandum kampanya sürecinde belli alanlarda işbirliği yapması gündeme gelmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin teşkilatlarına "evet" için bazı ortak girişimlerde bulunulabileceği mesajı verdi. Başbakan Yıldırım da, "MHP ile ortak etkinlik yapabiliriz" dedi. Bunun üzerine partilerde hangi alanlarda işbirliği yapılabileceğine dair çalışmalar başladı. Ortaya çıkan bazı seçenekler şöyle:

İl ve ilçelerde AK Parti teşkilatları MHP teşkilatlarını ziyaret edip çalışmalarına destek verecek.

Başbakan Yıldırım'ın da miting için gittiği bazı illerde MHP teşkilatlarını ziyaret edip çayını içebileceği belirtiliyor.

AK Parti ve MHP teşkilatları bazı yerlerde ortak esnaf ziyaretleri yapacak.

MHP lideri Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın da bulunduğu büyük bir tesisin temel atma ya da açılış törenine davet edilebileceği konuşuluyor. 18 Mart'ta temeli atılacak Çanakkale Köprüsü gibi.

Son mitinglerden birine Bahçeli'nin de davet edilmesi söz konusu. Bunun Bahçeli'nin seçim bölgesi Osmaniye'de ya da Yenikapı'da gerçekleştirilecek miting olabileceği belirtiliyor. Bu arada MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın 'evet' kampanyasının birlikte yürütülmesi konusunda, "Yenikapı gibi olursa ortak çalışma olur" dedi.