Sözcü Gazetesi okurun zekasıyla böyle dalga geçti

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi, Ankara'da anayasa değişikliğine karşı bir panel düzenledi. Panele katılanlar arasında Sözcü yazarı Bekir Coşkun da yer aldı. Son 3 yıldır Fetullahçı örgütün sözcülüğünü yapan Sözcü Gazetesi bu panel hakkında yaptığı haber kendi okurlarına bile “yuh artık” dedirtti. İşte sosyal medyada mizah konusu olan Sözcü’nün bugünkü haberinden detaylar.

EVET ÇIKARSA..

Referandumu kıyamet olarak niteleyen Coşkun, EVET oylarının önde olması durumunda tiyatroların bile kapatılacağını söyledi. Dahası Devlet Opera ve Balesi'nin Diyanet'e bağlanacağını iddia etti. Sözcü gazetesi ise yazarının bu saçmalıklarına yarım sayfa yer verirken sosyal medya kullanıcıları "Gırgır kapandıktan sonra Sözcü Gazetesi kötü bir mizah dergisi haline geldi" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

GAZETELER KAPATILIR, TİYATROLAR KAPATILIR

Katılımcılara HAYIR çağrısı yapan Bekir Coşkun, "Evet' çıkarsa, bizim yazı hayatlarımız muhtemelen biter, gazeteler kapatılır, tiyatrolar kapatılır, Devlet Opera ve Balesi'ni de Diyanet'e bağlarlar." şeklinde konuştu.

SEÇMENE HAKARET VE YALANLAR..

Referandum sonuçlarıyla ilgili bu tarz asılsız iddialar ortaya atan Bekir Coşkun, daha önce yazdığı bir yazıda EVET diyenlere açık bir şekilde hakaret etmişti.

SÖZCÜ’NÜN GIRGIR’INDAN AŞAĞILIK KARİKATÜR

MUKADDESATA SALDIRDI

FETÖ'nün sesi Sözcü Gazetesi tarafından yayınlanan sözde mizah eki Gırgır'da bir Peygambere küfürler edilmiş ve gazete yönetimi toplumun her kesiminden gelen tepkiye rağmen özür bile dilemeyerek suçu çizerlere yüklemişti.