TSK'nın gücüne güç katacak

Milli imkanlarla üretilen ve testleri devam eden 'Kanatlı Güdüm Kiti', mevcut MK83 ve MK82 bombalarının menzilini 100 km'ye kadar çıkaracak.

Milli imkanlarla üretilen ve testleri devam eden 'Kanatlı Güdüm Kiti', mevcut MK83 ve MK82 bombalarının menzilini 100 km'ye kadar çıkaracak. Testlerin tamamlanmasından sonra 'Kanatlı Güdüm Kiti' Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girecek.

MENZİLİ 100 KM ÇIKARTACAK

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen klasik mühimmatları TÜBİTAK-SAGE'nin geliştirdiği 'Kanatlı Güdüm Kiti' akıllı hale getirecek. Böylece mevcut havadan karaya atılan MK-82 ve MK-83 tipi bombalar her türlü hava koşulunda hassas vuruş yeteneği kazanacak. 2013 yılında gerçekleştirilen 'Pençe' tatbikatında ilk atış testlerinde Kanatlı Güdüm Kiti takılı olan MK-83 mühimmatı 100 km menzil'den hedefi imha etmişti.

ASELSAN-TÜBİTAK ORTAKLIĞIYLA ÜRETİLİYOR

TÜBİTAK-SAGE ile ASELSAN arasından imzalanan sözleşme kapsamında, TÜBİTAK SAGE güdüm kitlerinin geliştirilmesini üstlenecek.

DÜŞMEN HAVA SAHASINA GİRMEDEN ATEŞLEME İMKANI

Kanatlı Güdüm Kiti projesi ile birlikte Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları düşman hava savunma sistemlerinin etkili alanına girmeden hedefleri etkisiz hale getirecek.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından 'Kanatlı Güdüm Kiti'ne ait video yayınladı.

'Kanatlı Güdüm Kiti' görücüye çıktı

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Mk-82 ile birlikte

Boy: 2500 mm

Kanat Açıklığı: 2600 mm

Çap: 275 mm

Ağırlık: 300 kg

Mk-83 ile birlikte

Boy: 3200 mm

Kanat Açıklığı: 2600 mm

Çap: 355 mm

Ağırlık: 600 kg



OPERASYONEL ÖZELLİKLER

30.000 ft irtifa için 60 NM ve 10.000 ft irtifa için 20 NM menzil

10 m hassasiyetle yüksek hızda öldürücü vuruş

10o-80o arasında ayarlanabilir vuruş açısı

600 knot uçuş hız limiti

KKS/ANS ile yüksek hassasiyet

Güçlü yok edici etki