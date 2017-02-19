‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak’

Cumhurbaşkanı Elazığ’da onbinlere seslendi: Rejim değişmiyor. Değişen yönetim sistemi. 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’i ilelebet yaşatacağız. Bu ülke 25 günde hükümet değişikliği gördü. Şimdi istikrar ve güven olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kazananın Türkiye olacağını belirterek, "Türkiye'de rejim değişmiyor. Değişen sadece yönetim sistemidir. 1923'te ilan edilen cumhuriyetimizi inşallah ilelebet yaşatacağız"dedi. Cumhurbaşkanı, Elazığ'da toplu açılış töreninde halka hitap etti. Elazığ Şehir Hastanesi'ne, İzmir'de Adliye'ye yapılan terör saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in isminin verileceğini belirten Erdoğan şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asıl diktatör bunlar!"

İSTİKRAR VE GÜVEN: Önümüzde yeni ve önemli bir fırsat var. Bu fırsat cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemizi sağlayacak referandumdur. Her şeyden önce yönetim değişmiyor. 1923'te ilan ettiğimiz 'Cumhuriyet'i ilelebet koruyacağız. 5 yıllığına göreve getirilen cumhurbaşkanı anayasa çerçevesinde görevini yerine getirecek. Bu ülke 25 günde hükümet değişikliği gördü. Şimdi istikrar ve güven olacak. İstikrarın olduğu yerde kalkınma olacak. Milletvekili sayısını da 550'den 600'e çıkarıyoruz.



Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu sistem bir avuç elitin gönlünü hoş tutuyor" HEP DEDİKODU: Mevcut sistemde cumhurbaşkanı vatana ihanet dışında hiçbir suçtan yargılanamaz. Yeni sistemde bu da çözülüyor. Meclis'e yaptığı tüm işlemlerle ilgili cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açma ve Yüce Divan'da yargılanmasını talep etme hakkı veriyor. Karşılıklı yetki aşımı diye bir mesele olmayacak. Ne diyor ana muhalefetin başındakiler: Parlamento yok, yasama organı kalkıyor. İşleri güçleri dedikodu. Şayet kararname ile düzenlenen bir konuda kanun çıkarsa kararname geçersiz hale geliyor. Meclis, daha da güçlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kandil'le beraber hayır diyenler onlarla aynı değil mi?"

TÜRKİYE KAZANACAK: Yargının bağımsızlığının yanına tarafsızlığını da ekliyoruz. Yargının herhangi bir grubun, ideolojinin tasallutuna girmesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu sistemde kazanan Türkiye olacak, Türk milleti olacak. Bugün anayasa değişikliğine karşı çıkanların bir kısmı, bu sistem kendi foyalarını ortaya çıkaracağı için karşı çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "14 yıl önce nasıl bir Malatya, Türkiye vardı? Bugün nasıl?"

ADI CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ: Yasama organı ortadan kalkmıyor. Parlamento yerinde. Bu sistemin adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir.

YETKİ AŞIMI YOK: Cumhurbaşkanı ile başbakanın gücü aynı kişide birleştiği için çekişme, çatışma, kavga, dövüş gibi bir sorun çıkmayacak. Cumhurbaşkanının başbakana anayasa kitapçığı fırlattığı oldu mu? Oldu. Bunu bile yaşattılar bize ya! Tek kişide gücü topluyoruz ve böylece kitapçıkları fırlat, böyle bir şey olamayacak. Yürütme ile yasama arasındaki ayrım netleştiği için yetki aşımı diye bir mesele olmayacak.

İNSAN TARAFSIZ OLMAZ: Cumhurbaşkanı ve Meclis seçiminin aynı gün yapılmasını zorunlu kılarak bu güçlerden birinin diğeri üzerinde baskı oluşturması ihtimalini de kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişiği kurulacak. Böyle şey olur mu ya! Neymiş o tarafsızlığı getirirmiş. Ya bir insanın karakterinde tarafsız olmak diye bir şey olur mu? Olmaz.

20 YAŞINDA BAKANLARIMIZ OLACAK: 'Çoluk çocuğa mı bırakacağız parlamentoyu' diyorlar. Bu kendi gençliğine güvenmemek demektir. İnşallah 18 ila 25 yaş arası kabinede de bakanlar görmek istiyoruz.



"FETHİ SEKİN'İ ŞEHİT EDENLER 'HAYIR' DİYOR"

"Bugün hâlâ dağlara götürülen gençler yok mu? Bu 16 Nisan oylamasında onlar 'hayır' diyor. Fethi Sekin'i şehit edenler 'hayır' diyor. Kişi sevdikleriyle beraber haşrolunacaktır. Onlarla beraber yürüyenlerin karşısında da işte gakkoşlar var. (Vatandaşların idam talepleri üzerine) Devlet katili affedemez. Onun af yetkisi onun yakınlarındadır, eşindedir, çocuğundadır. İnşallah o günler de yakın.

AK Parti'ye, MHP'ye gönül veren, CHP'ye gönül veren kardeşlerim, hatta HDP'ye gönül veren kardeşlerim, bu birlik beraberlikte gelin birleşin. Biz millet olarak tek bir milletiz. Ülkemde tek bayrak vardır. Birileri paçavralar çıkarabilir. İşte o paçavralar 16 Nisan'a ne diyor? 'Hayır' diyor."



KONVOYDA ÜZÜCÜ KAZA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da belediyeyi ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle ayrılırken, konvoyda bir kaza meydana geldi. Otobüse yaya olarak eşlik eden korumalardan biri otobüsün altında kaldı. Koruma polisi yaralanırken, Erdoğan da ambulans gelene kadar polisin yanında durdu. Yaralanan koruma memuru hastaneye kaldırıldı.



ŞEHİT ANNESİ: VATAN İÇİN EVET

Miting alanına "Sayın Cumhurbaşkanımız derdin derdimiz. davan davamız. seni asla yalnız bırakmayız" "Fethi Sekin gururumuz, Reisin yolu yolumuz" pankartları asıldı.

Mitinge katılan Elazığlı şehit annesi Fatma Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vatanımıza ve milletimize hayırlı başkan olmanız için 'evet' diyorum. Vatanım için 'evet' diyorum. Uzman çavuş oğlum Furkan Aydemir 9 ay önce Mardin'de şehit oldu. Bir oğlum da Hakkâri'de görev yapıyor. Terör olaylarının bitmesini istiyorum. Annelerin ağlamasını istemiyorum" dedi. Aysel Canpolat ise, "Tüm İslam aleminin geleceği için, Türkiyemiz için, benim çocuğum yok ama çocuklarımızın geleceği için 'evet' diyeceğim" diye konuştu. Vedat YETİK/SABAH