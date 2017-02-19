Uludere'de FETÖ parmağı

Terör örgütü PKK'ya karşı koruculuk sistemi öncesinde silahla ilk direnişi gösteren ve ailesinden 5 kişiyi PKK'ya karşı şehit veren Goyan aşireti üyesi Adil Ağın, 2011 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu Köyü'nde meydana gelen hava operasyonu kapsamında 35 vatandaş hayatını kaybettiği olayda, FETÖ'nün parmağı olduğunu öne sürdü.

Ağın, "Öldürülenlerin hepsi Ortasu köyündendi. O köy PKK'ya karşı mücadele veren korucu köyüydü. Öldürülenler arasında PKK'ya karşı verdiği mücadelede gazi ve şehit olanların çocukları vardı. O olayın sabahında devletin içindeki FETÖ'cüler cenazeleri sahiplenmeyince HDP ve PKK yandaşları cenazeleri sahiplendi. O olay tamamen komploydu" dedi.

Adil Ağın. Şırnak'ın Uludere ilçesi Yemişli'de dünyaya geldi. PKK terör örgütünün eylemlerinin ardından hayatları değişti. İlk başta akşamları yiyecek isteyen teröristlere boyun eğen köylüler, PKK'nın çocuklarını zorla dağa çıkarmaya başlamasıyla teröre karşı savaş açtı. Hakkari Şırnak ve Irak arasında kritik bir noktada bulunan Yemişli köyü PKK'yla mücadalede bölgenin en önemli yüzü oldu. Köydeki erkeklerin tamamı gönüllü köy korucusu olarak topraklarını savunmaya başladı. Adil Ağın'ın ailesi de köyünü savunanlar arasında yer aldı. Yeri geldi dağda mahsur kalan 20 Mehmetçik'i PKK'nın elinden kurtardılar, yeri geldi Irak'ın kuzeyinde Türk ordusuyla birlikte operasyona katıldılar. Bunun bedeli olarak Ağın, babası Hasan, amcası Selim, kız kardeşi Bedriye dahil olmak üzere ailesinden 5 kişiyi şehit verdi.

Uludere'de 2011 yılındaki olayda, hayatını kaybeden 34 kişinin komploya kurban gittiğini söyleyen Ağın, "O köydekilerin tamamı korucu yakınıydı. Ortasu köyü yıllardır PKK'ya aman vermeyen korucu köyüdür. Olay olduğunda bölgedeki komutanların bile haberi yoktu. Oradaki insanların sınır ticareti yaptığını Valilik de askeri kaynaklar da biliyordu. Ancak FETÖ düğmeye basarak 34 kişinin ölmesine neden oldu" diye konuştu. Ağın devletin içindeki FETÖ'cülerin cenazeleri bilerek sahiplenmediğini söyleyerek, "FETÖ'cüler cenazeleri köye getirtmedi. Sonra HDP'liler ve PKK yandaşları zorla sahiplendi. Bir baktık ki Şırnak'tan getirilen HDP'liler cenazelere PKK paçavralarını astılar. Cenazelerin aileleri bile tabutlara yaklaştırılmadı" diye konuştu.

PKK Kürtler'i temsil edemez

Türkiye'de Kürt ve Türklerin her zaman kardeş olduğunu söyleyen Ağın, "Benim ailemden 5 kişi şehit oldu. Köyü terketmemiz yönünde çok sayıda teklif de geldi. Ancak şu bir gerçek. Biz bir mozaiğiz ve toprağımızı hiçbir zaman terk etmeyiz. Ben PKK ile hiçbir ortak nokta bulmuyorum. Kürtlüğümle her zaman gurur duymuşumdur ancak PKK hiçbir zaman Kürtleri temsil edemez" diye konuştu. Kürtler dinlerine bağlı, vatansever insanlardır. Ancak bunların hiçbiri PKK'da yok" dedi.

Devlet yanımızda

Ağın şöyle devam etti:

"Terör örgütü ve yandaşları sanki sadece doğuda mahremiyet bölgesi varmış gibi algı yarattılar. Bunun dışında eskiden doğu sanki sürgün yeri gibi görülüyordu. Ancak şimdi tam tersi. En iyi memurlar, en iyi kaymakam ve askerler doğuya gönderiliyor. Devlet her an halkının yanında. Devletin desteğini hisseden halk da PKK'ya hiçbir şekilde prim vermiyor"

Bizi kimse bölemez

Evli ve 1 çocuk sahibi Ağın, çocuğunun isminin Barış olduğunu belirterek, "Bu ülkeyi kimse bölemez. Kimsenin bizi bölmeye gücü yetmez. Şırnak'taki vatandaşla İzmir'deki arasında hiçbir fark yok. Hiçbir Kürt, Türkiye'de farklı bir yapı istemiyor. Bunların istediğini, oradaki yerel halk istemiyor" dedi.