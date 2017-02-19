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Yıldırım si sona erdi

AA
  • Giriş Tarihi: 19.2.2017 14:49 Güncelleme Tarihi: 19.2.2017 15:36
Yıldırım Barzani görüşmesi sona erdi
Yıldırım Barzani görüşmesi sona erdi

Başbakan Yıldırım ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut 'nin yaptığı de, terörle mücadele konusundaki kararlılığın vurgulandığı, terör gruplarının bölgede yol açtığı tahribat ve rahatsızlık üzerinde durulduğu bildirildi.

Temasları kapsamında Almanya'da olan Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud ile Münih'te bir araya geldi. Başbakan Yıldırım ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin yaptığı de, terörle mücadele konusundaki kararlılığın vurgulandığı, terör gruplarının bölgede yol açtığı tahribat ve rahatsızlık üzerinde durulduğu bildirildi.

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