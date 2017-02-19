Yıldırım Barzani görüşmesi sona erdi

Başbakan Yıldırım ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin yaptığı görüşmede, terörle mücadele konusundaki kararlılığın vurgulandığı, terör gruplarının bölgede yol açtığı tahribat ve rahatsızlık üzerinde durulduğu bildirildi.

Temasları kapsamında Almanya'da olan Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile Münih'te bir araya geldi. Başbakan Yıldırım ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin yaptığı görüşmede, terörle mücadele konusundaki kararlılığın vurgulandığı, terör gruplarının bölgede yol açtığı tahribat ve rahatsızlık üzerinde durulduğu bildirildi.

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