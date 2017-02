16 Nisan dirilişin işareti olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan G.Antep’te konuştu: Türkiye’nin içinden geçtiği nazik dönemde güçlü bir yönetime ihtiyacı var. Cumhuriyetimizin son asırdaki en büyük kazancı 16 Nisan olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'ın yeni bir dirilişin işareti olacağını belirterek, "Türkiye'nin içinden geçtiği nazik dönemde güçlü bir yönetime ihtiyacı var. Terörle mücadelemizi neticeye ulaştırabilmemiz için, 2023 hedeflerine ulaşabilmek için sistemi değiştirmek zorundayız" dedi. Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 2 milyar 633 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen 261 tesisin toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, özetle şöyle dedi:



YENİ BİR YOL AYRIMI: Türkiye, istiklal ve istikbal mücadelesinde yeni bir yol ayrımındadır. Yürütme, yasama ve yargı organlarının görevlerini yeniden tanımlayarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Meclis, AK Parti ve MHP'nin gayretiyle üzerine düşeni yaptı. Her iki lidere ve milletvekillerine teşekkür ediyorum. Şimdi sıra millette, mili iradede.



HERKES TERCİHİNDE HÜRDÜR: Türkiye demokrasiyle yönetilen bir ülkedir. Elbette herkes tercihinde hürdür. Ama milletimizin her bir ferdinin yaptığı tercihin sonuçlarını bilmek de hakkıdır. Bunun için şehirlerimizi geziyor hakikatleri anlatıyoruz.







GAFİLLER YALAN SÖYLÜYOR: Anayasa değişikliğine ve cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkan gafiller ha bire yalan söylüyorlar. CHP'nin dediği gibi rejim değişmiyor. Cumhuriyetimizin son asırdaki en büyük kazanımı inşallah 16 Nisan olacak. Demokrasiyi zayıflatmak şöyle dursun güçlendiriyoruz. Ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçme yetkisini tüm aracıları çıkartıp doğrudan millete veriyoruz. Bunun için yeni sistemin adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Millet, yetki ve sorumluluğu kime verdiğini bilecek ki gerektiğinde yakasına yapışsın.



HERKES İŞİYLE MEŞGUL OLACAK: Anayasa değişikliğiyle yürütme, yasama ve yargı organları arasındaki ilişkileri yeniden tanımlıyor, herkesin işiyle meşgul olmasını sağlıyoruz. Mevcut durumda yürütme ve yasama aynı partinin, aynı kadronun kontrolü altındadır. Yeni sistemde ise yürütmeyi temsil eden cumhurbaşkanı ayrı seçiliyor, Meclis'i oluşturan milletvekilleri ayrı seçiliyor. Ama aynı günde seçiliyor. Cumhurbaşkanı hükümeti kuracak, üst düzey bürokratları atayacak, kararnamelerle ülkeyi yönetecek. Buna karşılık Meclis'teki milletvekilleri de kanunları çıkarıp cumhurbaşkanını denetleyecek.







KİMSENİN HAKKI YOK: Cumhurbaşkanı ve Meclis'ten hangisi isterse seçimleri birlikte yapabilir. Yani cumhurbaşkanı seçimlere gider ama seçime gittiği zaman o da yeniden seçilmek durumundadır. Hem milletvekili seçimi hem cumhurbaşkanı seçimi aynı anda yapılır. Öyle bir kişinin istediği kadar cumhurbaşkanı olma imkânı da yok. En fazla 2 dönem, yani 10 yıl görev yapabiliyor. Değişimin, yenilenmenin önünü tıkamaya kimsenin hakkı yok.



GENÇLER 16 NİSAN SİZİN GÜNÜNÜZ: Gençler, 16 Nisan sizin gününüz. Sizlere siyasetin yolunu açmayanlar 16 Nisan'da bunu görecekler. 18 yaşındaki gence seçme hakkını veriyorsun da seçilmeyi niye vermiyorsun? Zor olan seçmektir, seçilmek kolaydır. Dünyada bugün 57 ülkede seçme ve seçilme yaşı 18.







YENİDEN DOĞUŞ OLACAK: 15 Temmuz gecesi tankların, F-16'ların karşısında duran gençlerimi gördüm. Allah'ın izniyle 16 Nisan yeni bir dirilişin, ayağa kalkışın işareti olacak. Size güvenmeyenleri mahcup edecek bir neticeyi inşallah hep birlikte alacağız.



KENDİMİZ İÇİN DEĞİL: Birileri diyor ki 'Neyi yapamıyorsunuz da yönetim sistemini değiştiriyorsunuz.' Bu reformu kendimiz için değil milletimiz için yapıyoruz. Bu hitabı bize yöneltenler hayatları boyunca bu ülke için dikili ağaçları, hayırlı hizmetleri yok.



SEN AĞA, BEN AĞA, BU İNEĞİ KİM SAĞA: Mevcut sistemde her ikisi de gücünü halktan alan, oldukça geniş yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı, bir de başbakan var. Hani sizin burada bir söz var ya, 'Sen ağa, ben ağa, bu ineği kim sağa.' Bu makamlarda kim olursa olsun, eninde sonunda bu güçler arasında bir çatışma kaçınılmaz.







İFŞA EDERİM: TOBB Ekonomi Şûrası'nda başlatılan istihdam seferberliğine Gaziantep Organize Sanayi Bölgemiz'in 15 bin ilave istihdam taahhüdüyle katıldığını öğrendim ve çok memnun oldum. Hepsinin de takipçisiyim. Söz verip de yerine getirmeyen olursa tüm ülkeye ifşa edeceğimi belirtmek isterim.



SIRRINI AÇIKLADI

"Burada bir sırrı açıklayacağım. Başbakan Yardımcımız Mehmet Bey'i (Şimşek) Merkez Bankası'nın başına getirmek istedim. O dönemin cumhurbaşkanı 'Olmaz' dedi. 'Sayın Cumhurbaşkanı niye olmaz bileyim ikna olayım' dedim, 'Yoksa dedim hanımı başörtülü zannediyor da onun için mi olmaz diyor. "Mehmet Bey'in hanımı başörtülü değil, hatta Amerikalıdır" dedim. 'Yok, ben istemiyorum' dedi. Böyle devlet yönetimi olabilir mi? Böyle ideolojik yaklaşımlarla bir yere varılmaz. Bunlardan kurtulmak için bu adımı atıyoruz. Mehmet Bey'i sonra Maliye Bakanı yaptık ayrı konu."