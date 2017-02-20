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Çaydanlığa patlayıcı yerleştiren yakalandı

  • Giriş Tarihi: 20.2.2017 08:34 Güncelleme Tarihi: 20.2.2017 08:37
Çaydanlığa patlayıcı yerleştiren terörist yakalandı
Çaydanlığa patlayıcı yerleştiren terörist yakalandı

'nin Yüksekova ilçesinde çukur kazıp barikat kuran 'lı lere yönelik operasyonlarda, güvenlik güçlerine saldırı amaçlı içerisine patlayıcı yerleştirilen çaydanlıkları hazırladığı tespit edilen terörist tutuklandı.

Yüksekova ilçesinde içerisine patlayıcı yerleştirilen çaydanlıkları hazırlayan 'lı , tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede çukur kazıp barikat kuran teröristlere yönelik geçen yıl yürütülen operasyonlarda, çaydanlıklara patlayıcı yerleştirirken görüntüleri medyaya yansıyan ve 3'ü güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen 4 PKK'lıdan sonuncusu Muhammet G. yakalandı.

Güvenlik güçlerince yürütülen çalışma sonucu ilçede bir evde saklandığı belirlenen terörist, operasyonla gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.