Cehennemden kaçış

TSK ve ÖSO’nun El Bab temizliği sürerken, yıllardır DEAŞ esaretinde yaşayan siviller de kanlı örgütün elinden kaçıyor. Binlerce kişi kamyonetlere yükleyebildikleri eşyalarıyla güvenli bölgeye geçiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) başarılı operasyonları sayesinde DEAŞ'tan kurtulmayı başaran binlerce sivil El Bab cehenneminden kaçıyor. DEAŞ'lı teröristlerden daha önce temizlenen Dabık, Çobanbey ve Cerablus'a geçmeye çalışan siviller yollarda uzun araç konvoyları oluşturuyor.



FRANSIZ KOMUTAN

Suriye'nin El Bab kentinde süren Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, ÖSO birlikleri kanlı terör örgütü DEAŞ saflarında çatışan Fransa vatandaşı terörist Jonathan Jeffrey'i yakaladı. Abu Ibrahim Al-Fransi kod adını kullanan sözde DEAŞ'lı komutan, ÖSO'cular tarafından sorguya alındı. Kentte süpürme operasyonuna başlayan birlikler, sokak sokak temizliğe devam ediyor. DEAŞ'ın sürekli güç kaybettiği El Bab'ın teröristlerden tamamen temizlenmesi ise artık an meselesi olarak görülüyor.



52 HEDEF VURULDU

Öte yandan TSK, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 180'inci gününde, DEAŞ'a ait 52 hedef karadan ve havadan vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi. Harekâtın 180'inci gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteğiyle büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab'ın DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekâtlarına devam etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca yapılan atışlarda, aralarında barınma yerleri ve savunma mevzilerinin bulunduğu terör örgütü DEAŞ'a ait 41 hedef baskı altına alındı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçaklarınca da hava harekâtı düzenlendi. Jetler, aralarında bomba yüklü bir aracın da bulunduğu 11 hedefi imha etti. Koalisyon güçlerine bağlı uçaklarca düzenlenen hava harekâtında ise DEAŞ'lı 4 terörist öldürüldü, bir araç imha edildi. Hava harekâtları ve yapılan atışlar sonucu 12 terörist etkisiz hale getirildi.







BAB'A GERİ DÖNECEKLER

Suriye'nin Halep kentine bağlı Bab bölgesindeki DEAŞ zulmünden kaçarak, muhaliflerin kontrolündeki çevre köylere sığınan aileler kurdukları derme çatma çadırlarda Bab'ın tamamen kurtulacağı günü bekliyor. Muhaliflerin kontrolündeki Susanbat köyü Muhtarı Ahmed Zeki Bozan, bir Kürt köyü olan Susanbat'a terör örgütü DEAŞ nedeniyle gerek Bab ilçesinden gerekse Kabasin beldesi ve çevresinden kaçan ailelerin geldiğini belirtti. Köylülerden Ali Ebu Muhammed isimli Suriyeli, 3 aile bir evin bodrumunda yaşadıklarını belirtti. Sahip oldukları her şeyi Tadif'te bırakarak sadece üzerlerindeki kıyafetlerle Sunsabat köyüne geldiklerini dile getiren Muhammed, "DEAŞ burada insanlığı öldürdü. Bizi perişan etti. Bir nesli eğitimsiz bırakıp onları adeta idam ettiler. Terör örgütü DEAŞ okuma yazmaya karşı. TSK destekli ÖSO birlikleri inşallah en yakın zamanda Bab'ı alarak bizi sevindirir. Biz TSK ile ÖSO'nun Bab'ı ele geçirmesi için gece gündüz dua ediyoruz. En kısa zamanda köyümüze dönmek istiyoruz" dedi.