FETÖ'cü Amberin ve İHD Çocuk kanı üzerinden hayır propagandası yaptı

Eli kanlı hainler, kafalarındaki kirli ideolojilerin propagandasını çocuk kanı üzerinden yapmaya başladı. Şanlıurfa’da terör örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği bombalı saldırıda birisi çocuk 2 vatandaşımız şehit olurken terör seviciler alçak saldırı üzerinden referandumda hayır kampanyasına girişti.

Terör örgütü PKK, önceki gün Şanlıurfa'da bombalı saldırı düzenleyerek birisi çocuk 2 vatandaşımızı şehit ederken anayasa referandumundaki 'hayırcı' kolun şer cephesi, saldırı üzerinden propaganda derdine düştü. Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen sözde İnsan Hakları Derneği İHD, sosyal medya hesabı üzerinden Şanlıurfa'da dün gerçekleşen terör saldırısı ile ilgili skandal bir paylaşımda bulundu.

Yapılan sözde kınama açıklamasında "Bu şiddetten en çok çocuklar ekleniyor. Patlamalara, şiddete #hayır diyor ve kınıyoruz" ifadeleri kullanılarak saldırı, propaganda malzemesi yapıldı. Referandum için Twitter'da sıkça açılan evet ya da hayır 'hastag'lerinden biri olan #hayır hastag'inin kullanılması dikkat çekti. İnsanlarımızı şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'yı destekleyen açıklamalarıyla ve eylemleriyle tanınan sözde insan hakları derneği İHD'nin skandal paylaşımı sosyal medyada infiale yol açtı. (Yeniakit)

FETÖ'cü Amberin Zaman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı referanduma bağladı. Amerika'ya firar eden FETÖ'nün operasyon medyasının önemli ayaklarından olan Taraf gazetesinin eski yazarı Amberin Zaman saldırıyla ilgili attığı Tweet'de, referandum ve saldırı arasında bağ kurdu. Saldırıya tepki gösterir gibi davranan Zaman, referandumda 'hayır' cephesinde olan PKK'nın gerçekleştirdiği alçak saldırıyla 'evet' oylarını arttıracağından yakınarak "Lanet olsun. Yine sandık ve yine #PKK bu işte bir gariplik var. "Hayır" cephesindeler ama "Evet" oylarını yükseltiyorlar Masumlara kıyıyorlar" paylaşımında bulundu.