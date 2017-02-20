Suikast timi davasında vatandaşlar salon önünde

Cumhurbaşkanı'nın öldürmek isteyen FETÖ'cü hainlerin yargılanacağı salon önüne gelen vatandaşlar sloganlarla tepki gösterdiler.

Cumhurbaşkanı'nın öldürmek isteyen FETÖ'cü hainlerin yargılanacağı salon önüne gelen vatandaşlar sloganlarla tepki gösterdiler.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın tutuklu 44 sanığı, ilk duruşma için gruplar halinde yargılamanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi.