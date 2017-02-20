X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Suikast timi davasında vatandaşlar salon önünde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Suikast timi davasında vatandaşlar salon önünde

AA
  • Giriş Tarihi: 20.2.2017 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.2.2017 10:49
Suikast timi davasında vatandaşlar salon önünde
Suikast timi davasında vatandaşlar salon önünde

Cumhurbaşkanı'nın öldürmek isteyen FETÖ'cü hainlerin yargılanacağı salon önüne gelen vatandaşlar sloganlarla tepki gösterdiler.

Cumhurbaşkanı'nın öldürmek isteyen FETÖ'cü hainlerin yargılanacağı salon önüne gelen vatandaşlar sloganlarla tepki gösterdiler.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın tutuklu 44 sanığı, ilk duruşma için gruplar halinde yargılamanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi.