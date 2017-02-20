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Kabine 'de toplanacak

  • Giriş Tarihi: 20.2.2017 08:20 Güncelleme Tarihi: 20.2.2017 08:21
Kabine Beştepe'de toplanacak
Kabine Beştepe'de toplanacak

bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde , başkanlığında toplanacak.
Toplantıda ana gündem başlığı, terörle mücadele ve Fırat Kalkanı Harekatı olacak. Bakanlar Kurulu'nda temizlik çalışmasının devam ettiği El Bab'a dönük operasyonun ele alınması bekleniyor.

DAEŞ'in merkezi konumundaki Rakka'ya olası operasyon ve bu operasyona Türkiye'nin katkısı Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilecek başlıklar arasında yer alıyor.

Toplantıda referandum süreci ile sandık güvenliğine ilişkin alınacak tedbirler de gözden geçirilecek.
Bakanlar Kurulu'nda OHAL çerçevesinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin sonuçları ile çıkarılacak yeni kararnamelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.