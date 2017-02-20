Kırklareli'nde FETÖ'nün darbe girişimi davası

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı kışladan zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından otoban girişinde durdurulan 81 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi salonunda oluşturulan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Eski Tuğgeneral Cemalettin Doğan ve eski Yarbay Latif Çiçek'in de aralarında bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık, hakim karşısına çıktı.

Haklarında "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanan sanıklar hakkında hazırlanan 800 sayfalık iddianamenin özeti Mahkeme Başkanı İzzet Koçer tarafından okundu.

Daha sonra sanıkların kimlik tespitlerine geçildi. Kimlik tespiti sırasında Eski Tuğgeneral Cemalettin Doğan, kimlik tespit sırasında ''Görevden ihraç edilmiş, çoluk çocuğum evde aç bir kişi olarak buradayım.'' dedi.

Yaklaşık 4 saat süren kimlik tespitleri sonrası mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verdi.

- İddianameden

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 800 sayfalık iddianamede, çeşitli rütbelerde ve birimlerde görevli 81 eski askeri personel sanık olarak yer alırken, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi anlatılıyor.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden ihraç edilen eski 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan, eski Yarbay Latif Çiçek'in de aralarında bulunduğu 81 şüphelinin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Doğan'ın darbe girişimine destek vermek amacıyla, zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkardığı ve üst düzey darbeci askeri personel ile görüşmeler yaptığı iddianamede yer aldı.

İddianamede, Doğan'ın FETÖ'ye bağlı askeri personelin Trakya sorumlusu olduğu öne sürülen 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı firari eski Albay Uzay Şahin'den gelen talimatları yerine getirdiği belirtildi.

Tuğgeneral Doğan'ın odasında yapılan aramalarda ise ''17-25 Aralık işleri kolaylaştırdı'' şeklinde yazılı not kağıtları bulunduğu belirtilen iddianamede, ''Albay Uzay Şahin'in, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak, Binbaşı Murat Çelebioğlu ve Babaeski 1. Zırhlı Tugay Komutanı Kurmay Albay Gündoğdu'yla bağlantı kurup toplantı için hazır olmaları talimatı verdiği ve darbe girişiminden bir gün önce Whatsapp'tan "Trakya'da 20 bin asker hazır" mesajı gönderdiği ve sıkı yönetimde görev alacaklarını'' yazdığı kaydedildi.

Doğan'ın 1-23 Temmuz tarihlerinde izinli olduğu, darbe girişimi başlamadan yaklaşık 2 saat önce kışlaya gittiğinin belirlendiği vurgulanan iddianamede, askeri personele ''Herkes durumu biliyor, hazır olalım'' dediği aktarıldı.

İddianamede, Doğan'ın kendisini arayarak bilgi isteyen ilçe kaymakam vekiline de durumla ilgili herhangi gibi bir bilgi vermediği belirtilerek, Whatsapp grubundan, ''Lüleburgaz'dan bir tabur yola çıktı. Bir taburu daha hazırlıyorum'' yazdığının tespit edildiğine yer verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi kapsamında tutuklanan ve TSK'dan ihraç edilen Yarbay Latif Çiçek'in ise darbe girişimin yaşandığı gün ''Kafanızdaki her şeyi unutun, vatanın bir gün size ihtiyacı olacak. Bu saatten sonra kimseyi tanımayacaksınız. Kafasında problem olan varsa şimdiden ayrılsın'' gibi konuşmalar yaptığı da iddianamede yer aldı.