Nusaybin'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu sürüyor. Operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda tıbbi malzeme ve tabanca ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 11 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Kuruköy, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ve emniyet unsurlarınca başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu sürüyor.

Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy'de tespit edilen teröristlere yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda tıbbi malzeme ve tabanca bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.