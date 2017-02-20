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'de bir etkisiz hale getirildi

AA
  • Giriş Tarihi: 20.2.2017 12:48
Nusaybin'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Nusaybin'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü 'ya yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu sürüyor. Operasyonda bir etkisiz hale getirildi, çok sayıda tıbbi malzeme ve tabanca ele geçirildi.

'in ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda bir etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 11 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Kuruköy, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ve emniyet unsurlarınca başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu sürüyor.

Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy'de tespit edilen teröristlere yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda tıbbi malzeme ve tabanca bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.