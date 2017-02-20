Savcı Sadrettin Sarıkaya Türkiye'ye darbe için gelmiş

2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağırarak devletin zirvesinde kriz yaratan eski Savcı Sadrettin Sarıkaya’nın 2015 yılında Almanya’ya gidip 15 Temmuz’dan kısa bir süre önce yurda döndüğü ortaya çıktı.

İstanbul İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, meslekten ihraç edilen hakim Dursun Ali Gündoğdu ile yine ihraç edilen savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Adnan Çimen'in Başakşehir ve Kayaşehir bölgesinde yargı mensuplarının da kaldığı bir sitede olduğu bilgisini aldı. Bölgede yürütülen araştırmalar sırasında sokakta ilk olarak eski savcı Adnan Çimen görüldü. Çimen takip edilerek gizlendiği ev belirlendi.

YUNANİSTAN PLANI

Çimen'in sokakta yakalanmasının ardından ardından aynı bölgede başka bir evde de eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski Savcı Sadrettin Sarıkaya'nın gizlendiği belirlendi. Evlere yapılan operasyonda üç şahıs gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Emniyet yerleşkesine götürüldü. Gündoğdu ile Sarıkaya'nın yakalandığı evdeki iki boş pasaporta, "Ramazan Karahan" adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ve internet bağlantısını sağlayan aparatlara el konuldu. Şüphelilerin Yunanistan'a kaçmak üzere hazırlık yaptıkları belirtilirken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner, Gündoğdu, Sarıkaya ve Çimen için iki gün ek gözaltı süresi vermişti. Üçlünün haklarında Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde süren dava kapsamında SEGBİS ile sorguları yapılmak üzere bu sabah Bakırköy Adalet Sarayı'na çıkarılmaları bekleniyor.

BİR TÜRLÜ ÇIKAMADI

Savcı Sarıkaya ile ilgili ise ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Sadrettin Sarıkaya'nın 27 Ekim 2015 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan Almanya'ya gittiği, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden kısa bir süre öncede yurda döndüğü belirlendi. Darbe teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanınca da Sarıkaya'nın yurt dışına kaçamayarak uzun süre yakalanmamak için saklandığı tespit edildi.

YARGI MENSUPLARININ KALDIĞI SİTEDE

Meslekten ihraç edilen hakim Dursun Ali Gündoğdu ile yine ihraç edilen savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Adnan Çimen'in Başakşehir ve Kayaşehir bölgesinde yargı mensuplarının da kaldığı bir sitede olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Çimen'i sokakta, Gündoğdu ve Sarıkaya'yı ise bu apartmanda yakalamıştı.

7 ŞUBAT MİT KRİZİ

Sadrettin Sarıkaya, HSYK'nın 6 Ocak 2011 tarihli kararnamesiyle önce İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. Sarıkaya, Paralel Yapı'nın HSYK'da etkili olduğu dönemde Beşiktaş'taki Özel Yetkili Savcılık'ta görevlendirildi. Bu göreve geldikten kısa bir süre sonra 7 Şubat 2012 günü MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu 5 MİT görevlisini ifadeye çağıran Sarıkaya, dönemin Başbakan'ı Erdoğan'ın talimatıyla ifadeye vermeye gitmeyen Fidan dışındaki görevliler hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Ardından Fidan'ın ifadesinin alınması için ise Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na yazı yazılmıştı. Bu girişimiyle devlet krizine neden olan Sarıkaya, önce İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevlendirilmiş ve geçtiğimiz yıl da Erzurum'a tayin edilmişti. (Vatan)